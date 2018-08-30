Вадим Кстенин: «Пилотные проекты реализованы. Наша следующая задача – их масштабирование»

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-30T12:50:52+03:00

Глава Воронежа Вадим Кстенин принял участие в десятом заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды под руководством замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса

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– На заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды определены наиболее перспективные направления сотрудничества, где опыт японских коллег является максимально полезным. Это уже проверенные технологические решения, связанные с интернетом вещей, транспортно-ориентированным проектированием, технологиями, направленными на формирования благоприятной для здоровья человека среды. Первые реализуемые пилоты позволяют не только решить проблемы конкретных городов, но и обучить наших специалистов, – прокомментировал замглавы Минстроя России, руководитель российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды Андрей Чибис.

Глава Воронежа Вадим Кстенин выступил с докладом и рассказал о результатах реализации российско-японских проектов.

– Не буду останавливаться на пилотных проектах. Все стороны констатировали удачную реализацию всех запланированных мероприятий. Теперь главная задача – масштабирование проектов, – отметил Вадим Кстенин.

Отдельно воронежский градоначальник рассказал о проекте «Умный здоровый дом».

– Разработан совместный проект строительства эко-деревни «Чертовицкая Дубрава» на 150-160 индивидуальных жилых домов. Сейчас к участку проводятся необходимые инженерные сети. Пока запланировано строительство трех домов различных планировок и площадей в качестве выставочных образцов.

Что касается совместного проекта реновации трубопроводов, то, по словам Вадима Юрьевича, в настоящее время готовится комплексная программа по восстановлению ливневой канализации в городе.

– Планируем приступить к масштабным работам в 2019 году, в том числе, и с использованием технологии компании Sekisui, – сказал Вадим Юрьевич.

Глава Воронежа также отметил, что в городе продолжается внедрение системы «умных светофоров».

– До 15 сентября планируем завершить работу по оценке эффективности интеллектуальной системы по управлению дорожным движением Воронежа. Мы склоняемся к ее масштабированию на периферию и рассчитываем, что это позволит повысить эффективность.

Отдельная тема, которая обсуждалась на заседании – развитие рельсового транспорта в Воронеже.

– Мы обратились за поддержкой в правительство РФ и Председатель правительства дал поручение Министру экономического развития Максиму Станиславовичу Орешкину включить этот вопрос в постоянную повестку Межправительственной комиссии. Сейчас надо констатировать, что проводимая ранее работа администрацией города по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) фактически являлась качественным сбором исходных данных для серьезных экономических расчетов и требует продолжения. Поэтому правительством Воронежской области принято решение о создании проектного офиса по этому проекту и выделение дополнительных финансовых ресурсов для доработки технико-экономического обоснования, – отметил Вадим Кстенин.

Глава Воронежа подчеркнул, что вся работа проведенная специалистами Nikken Sekkei, будет положена в основу доработанного ТЭО. Он поблагодарил японских коллег за проведенную совместную работу и выразил надежду, что на определенном этапе к сотрудничеству подключится корпорация Marubeni.

Для справки: 28 августа мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в деловой встрече под руководством врио губернатора Воронежской области Александра Гусева и заместителя министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, главы подразделения по развитию Хоккайдо Фумихико Юки. Собравшиеся обсудили реализацию совместных проектов.