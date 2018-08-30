2018-08-30T12:50:52+03:00
Общество

Вадим Кстенин: «Пилотные проекты реализованы. Наша следующая задача – их масштабирование»

Глава Воронежа Вадим Кстенин принял участие в десятом заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды под руководством замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

– На заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды определены наиболее перспективные направления сотрудничества, где опыт японских коллег является максимально полезным. Это уже проверенные технологические решения, связанные с интернетом вещей, транспортно-ориентированным проектированием, технологиями, направленными на формирования благоприятной для здоровья человека среды. Первые реализуемые пилоты позволяют не только решить проблемы конкретных городов, но и обучить наших специалистов, – прокомментировал замглавы Минстроя России, руководитель российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды Андрей Чибис.

Глава Воронежа Вадим Кстенин выступил с докладом и рассказал о результатах реализации российско-японских проектов.

– Не буду останавливаться на пилотных проектах. Все стороны констатировали удачную реализацию всех запланированных мероприятий. Теперь главная задача – масштабирование проектов, – отметил Вадим Кстенин.

Отдельно воронежский градоначальник рассказал о проекте «Умный здоровый дом».

– Разработан совместный проект строительства эко-деревни «Чертовицкая Дубрава» на 150-160 индивидуальных жилых домов. Сейчас к участку проводятся необходимые инженерные сети. Пока запланировано строительство трех домов различных планировок и площадей в качестве выставочных образцов.

Что касается совместного проекта реновации трубопроводов, то, по словам Вадима Юрьевича, в настоящее время готовится комплексная программа по восстановлению ливневой канализации в городе.

– Планируем приступить к масштабным работам в 2019 году, в том числе, и с использованием технологии компании Sekisui, – сказал Вадим Юрьевич.

Глава Воронежа также отметил, что в городе продолжается внедрение системы «умных светофоров».

– До 15 сентября планируем завершить работу по оценке эффективности интеллектуальной системы по управлению дорожным движением Воронежа. Мы склоняемся к ее масштабированию на периферию и рассчитываем, что это позволит повысить эффективность.

Отдельная тема, которая обсуждалась на заседании – развитие рельсового транспорта в Воронеже.

– Мы обратились за поддержкой в правительство РФ и Председатель правительства дал поручение Министру экономического развития Максиму Станиславовичу Орешкину включить этот вопрос в постоянную повестку Межправительственной комиссии. Сейчас надо констатировать, что проводимая ранее работа администрацией города по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) фактически являлась качественным сбором исходных данных для серьезных экономических расчетов и требует продолжения. Поэтому правительством Воронежской области принято решение о создании проектного офиса по этому проекту и выделение дополнительных финансовых ресурсов для доработки технико-экономического обоснования, – отметил Вадим Кстенин.

Глава Воронежа подчеркнул, что вся работа проведенная специалистами Nikken Sekkei, будет положена в основу доработанного ТЭО. Он поблагодарил японских коллег за проведенную совместную работу и выразил надежду, что на определенном этапе к сотрудничеству подключится корпорация Marubeni.

Для справки: 28 августа мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в деловой встрече под руководством врио губернатора Воронежской области Александра Гусева и заместителя министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, главы подразделения по развитию Хоккайдо Фумихико Юки. Собравшиеся обсудили реализацию совместных проектов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Информация о перемещении городского «блошиного рынка»
Информируем вас о перемещении городского «блошиного рынка» (ярмарка по продаже старинных, винтажных, антикварных вещей, предметов старины, народных ремесел и художественных промыслов) на площадку по ул. Антонова-Овсеенко, 17м
1 и 2 сентября в Воронеже будут работать дополнительные автобусные маршруты
В связи с проведением в городе традиционного международного фестиваля «Город – сад», который пройдёт в Воронежском центральном парке, 1 и 2 сентября 2018 года будет организована работа четырёх дополнительных маршрутов к остановке общественного транспорта
Новости 24
В Воронежской области иномарка врезалась в дерево: ранен водитель
В концерте на Советской площади в Воронеже выступят артисты пяти районов
В ближайшие годы дороги Воронежской области преобразятся до неузнаваемости
Этим летом в лагерях отдохнули 76 тысяч детей из Воронежской области
В Воронежской области сгорел дом: погиб мужчина
Вадим Кстенин: «Пилотные проекты реализованы. Наша следующая задача – их масштабирование»
«Ростелеком» предоставляет высокие скорости малому бизнесу
Сергей Лукин: «Благотворительность — один из мощных ресурсов консолидации общества и обеспечения социальной стабильности»
В Воронежской области до 2021 года построят 42 школы и 32 садика с яслями
Под Воронежем будут судить подростков за воровские набеги на село
Воронежской промышленности нужны инновации и инвесторы
В Воронежской области сестру, забившую брата поленом и потом получавшую за него пенсию, отправят в колонию
Под Воронежем начали проводить коммуникации к будущему поселку из "умных" домов
Воронежец выдавал пенсионерам билеты банка приколов под видом социальных выплат
В Воронеже жильцов аварийных домов переселят в 81 квартиру за 137 миллионов рублей
В Воронеже педагогам и сотрудникам избирательных участков напомнили о правилах антитеррора
Машины для поливки улиц Воронежа теперь заправляют у Вогрэссовского моста
В воронежском дворе сгорели припаркованные рядом иномарки
Под Воронежем следователи выясняют обстоятельства гибели одномесячного ребенка
Информация о перемещении городского «блошиного рынка»
1 и 2 сентября в Воронеже будут работать дополнительные автобусные маршруты
В воронежском автобусе завелся кот-кондуктор
1 сентября праздничные линейки в Воронеже пройдут в жару под солнцепеком
Ветераны комсомола поддержали кандидатуру Александра Гусева
В Воронежскую область завезли вакцину от гриппа на 300 тысяч человек
Воронежцев приглашают прогуляться по паркам и скверам