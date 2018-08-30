2018-08-30T12:45:07+03:00
Общество

Сергей Лукин: «Благотворительность — один из мощных ресурсов консолидации общества и обеспечения социальной стабильности»

Сенатор принял участие во всероссийской благотворительной акции «Собери ребёнка в школу»
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Сенатор Сергей Лукин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Собери ребёнка в школу», которая проводится уже не первый год с целью помочь малоимущим, многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При поддержке представителей органов власти всей уровней, акция стала доброй традицией. В этом году в Воронежской области адресную помощь получили более двух тысяч семей.

Член Совета Федерации Сергей Лукин выделил необходимые средства для приобретения школьной и спортивной формы Гедеону, Самуилу и Деворе Хущамовым. Их родители имеют инвалидность, являясь глухонемыми. Эта многодетная семья, в которой растут ещё двое малышей, испытывает материальные трудности, и поддержка сенатора стала для них существенным подспорьем.

Старший сын Хущамовых — Гедеон идёт в этом году в шестой класс. Мальчик учится одновременно в двух школах – общеобразовательной и музыкальной, где играет на скрипке. В числе любимых занятий Гедеона – физкультура, и он уверен, что в новой спортивной форме будет очень удобно выполнять все упражнения, подтягиваться, делать приседания, бегать. Его 10-летний брат Самуил является отличником с третьего класса, а вот у 8-летней сестрёнки Деворы дела в школе идут пока не так хорошо, но красивая форма может послужить для неё дополнительным стимулом, чтобы учиться с удовольствием.

«Ко мне поступает много обращений от людей, оказавшихся в сложном материальном положении. И я стараюсь поддерживать по возможности всех, кто действительно в этом нуждается, — подчеркнул представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин. — Благотворительность имеет в России глубокие корни. Чувство гражданского долга, доброта, милосердие всегда являлись базовыми ценностями нашего народа. И эти традиции надо укреплять. Поскольку благотворительность является одним из мощных ресурсов консолидации общества и обеспечения социальной стабильности».

Ирина Размустова

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