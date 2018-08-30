2018-08-30T12:24:40+03:00
Общество

В Воронежской области до 2021 года построят 42 школы и 32 садика с яслями

Эти цифры прозвучали в рамках обсуждения национального проекта «Развитие образования» на расширенном педсовете региона
Татьяна МИСТЮКОВА
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Совещание прошло в правительстве области накануне Дня знаний, 28 августа, и в нем принял участие врио губернатора Александр Гусев. Глава региона сразу настроил собравшихся на длинную рабочую дистанцию по нацпроекту «Развитие образования» с его подпрограммами (см. «Нашу справку»):

- Наша с вами задача - встроиться в каждый из девяти федеральных проектов, которые будут заявлены на ближайшие шесть лет.

По словам Александра Гусева, в регионе создана хорошая почва для отработки каждого направления. Она позволит продолжить начатые преобразования. В образовательных учреждениях проведут ремонт и реконструкцию, обновят материально-техническую базу. Кроме того, колледжи и техникумы получат возможность стать более востребованными.

- Мы готовы поддерживать все программы и проекты, направленные на модернизацию системы среднего профессионального образования, и понимаем, что инвестиции в эту сферу - это вклад в собственное будущее экономики региона. Профессиональное сообщество и инвесторы ощущают нехватку представителей рабочих профессий, хорошо подготовленных и обладающих необходимыми современными компетенциями. Учитывая наши достаточно амбициозные планы развития экономики, потребность в таких специалистах, безусловно, будет только нарастать. Поэтому повышение престижа рабочих профессий - один из вопросов, которому нужно уделить самое пристальное внимание, - подчеркнул врио губернатора.

Затем врио руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов рассказал, какие задачи придется решить области в рамках нацпроекта. Их не мало. Вот только часть. Так, до 2021 года в регионе построят 42 школы и 32 садика с яслями. На ясли в этом году Воронежская область получила 1,4 млрд. федеральных средств. 1 сентября откроют свои двери школа в Шилово (Воронеж) на 1224 места, пристройка для внеклассных занятий СОШ № 10 в Лисках, а также отремонтированная большая школа в Калаче.

Наряду с этим в рамках нацпроекта будет создана база для поддержки родителей - для них появятся консультационные центры с психологами и педагогами. Кроме того, в регионе продолжат помогать семьям, в которых есть дети с расстройствами аутистического спектра. За последние годы Воронежская область стала флагманом в реабилитации таких ребят. Она начинается с самого раннего возраста и продолжается уже в школах в инклюзивных классах. Присутствующая на педсовете мама такого ребенка Екатерина Попова рассказала, что, когда ее сыну исполнилось 6 лет, семья решила специально переехать из Москвы в Воронеж. Сначала мальчик занимался с тьютором на дому, а сегодня уже посещает уроки в школе.

НАША СПРАВКА

Национальный проект «Развитие образования» состоит из 9 подпроектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая школа», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная ответственность» и «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования». Нацпроект рассчитан на 2018 - 2024 гг. и предполагает строительство учебных заведений и детских садов, оснащение их необходимым оборудованием, введение в школах дополнительных прикладных дисциплин, развитие у детей талантов. Кроме того, для родителей детей с ОВЗ будет разработан ряд рекомендаций по обучению, а учителям государство предоставит меры поддержки и возможности профессионального роста и т. д. Цель нацпроекта - глобально повысить конкурентоспособность российского образования, а также войти в число

10 ведущих стран по качеству общего образования.

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