Воронежской промышленности нужны инновации и инвесторы

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-30T12:21:46+03:00

Об этом и многом другом глава региона Александр Гусев рассказал на V Международной управленческой платформе имени В. Н. Эйтингона: «Лидерство будущего. Знания. Навыки. Результаты»

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Форум прошел на площадке одного из воронежских отелей в минувший вторник, 28 августа. Его посетили молодые предприниматели, аграрии, архитекторы, чиновники, промышленники. Все они разделились по соответствующим секциям, часть из которых посетил Александр Гусев. Врио губернатора не только послушал молодых коллег, но и сам высказался на проблемные темы. Во многих вопросах глава региона оказался информированнее самих спикеров, а его советы были более применимы к воронежским реалиям.

На секции «АПК» главе региона рассказали о предприятиях, которые отправляют за границу на стажировку своих студентов. Александр Гусев подошел к подготовке кадров с другой стороны. По его словам, гораздо эффективнее было бы внедрять бизнес-процессы в самих вузах:

- Нам крайне важно, чтобы в университетах зародилась предпринимательская жилка в хорошем смысле слова. Нам важно понять, каким образом мы можем получить современные технологии, которые дадут высокопроизводительные рабочие места.

Инвесторам, рискнувшим поддержать вузы в этом направлении, врио губернатора пообещал господдержку.

На секции «Промышленность» глава региона заявил, что технопарки по большому счету показали себя неэффективными. А для успешного функционирования отрасли сегодня важны инновации и инвесторы. Для малого бизнеса, подчеркнул врио губернатора, в Масловской индустриальной зоне выделена специальная площадка, куда можно прий-

ти «со своим станком», а все остальное - газ, свет, канализация - уже там есть.

Говоря о комфортной городской среде, Александр Гусев заявил, что формировать ее должны сами жители. Причем заявки от них нужны на пару лет вперед, с тем чтобы получить под проекты федеральное финансирование и успеть освоить средства. Отдельно врио губернатора попросил присутствующих архитекторов составить предложения о создании в Воронеже набережной с учетом мнения самих жителей.

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В завершение Александр Гусев посетил пленарное заседание «Регион 2.0. Новый взгляд на социально-экономическое развитие Воронежской области».

- Сейчас наступило время возможностей развиваться региону с точки зрения снятия некоторых финансовых ограничений, возможностей изменяться нам с вами как управленцам. Мне кажется, что эти два процесса должны идти параллельно, тогда будет такой синергетический эффект и мы сможем добиться нужных результатов. Мы с вами должны стать разборчивыми в инвестициях - нам нужно то, что будет отвечать общественным ценностям, которые сформированы на территории города и региона. Если мы впереди всего поставим ожидания общества от нашей работы, то у нас многое получится, - отметил Александр Гусев.

Участники заседания спросили врио губернатора о поддержке сельских территорий (по мнению губернатора, села выживут за счет современных высокотехнологичных рабочих мест, производства органических продуктов, перерабатывающей промышленности), о демографии и другом.

- Мы центр притяжения для молодежи, у нас 100 тысяч студентов, из которых 40% - это иногородние студенты. Если мы всех выпускников вузов сумеем оставить работать на территории области, то решим все проблемы, в том числе и экономические, - сказал глава региона.

НАША СПРАВКА

Владимир Эйтингон (1924 - 2014) - советский и российский ученый, заслуженный экономист РФ, педагог Воронежского госуниверситета. Создал управленческую научную школу.