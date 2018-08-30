Информация о перемещении городского «блошиного рынка»

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-30T10:19:27+03:00

Информируем вас о перемещении городского «блошиного рынка» (ярмарка по продаже старинных, винтажных, антикварных вещей, предметов старины, народных ремесел и художественных промыслов) на площадку по ул. Антонова-Овсеенко, 17м

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Площадка оборудована биотуалетом, имеются парковочные места. В настоящее время торговые места предоставляются на безвозмездной основе.

Добраться до ярмарочной площадки можно маршрутами № 57В, 81, 90, 125, 37, 47, 75 (конечная остановка). Кроме того, в выходные дни 1 и 2 сентября будет организован бесплатный переезд торгующих в 7 часов 30 минут, место отправления – территория, прилегающая к общежитию по ул. Хользунова, 76 (ул. 60 Армии – аллея).

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики по телефонам: 228-33-16, 228-34-90. А также в управу Коминтерновского района по телефонам: 206-76-44, 246-62-94.