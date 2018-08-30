1 и 2 сентября в Воронеже будут работать дополнительные автобусные маршруты
В связи с проведением в городе традиционного международного фестиваля «Город – сад», который пройдёт в Воронежском центральном парке, 1 и 2 сентября 2018 года будет организована работа четырёх дополнительных маршрутов к остановке общественного транспорта
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Дополнительные автобусы будут направлены:
Во избежание образования заторов на парковке и прилегающих улицах, организаторы мероприятия и администрация Воронежа призывают горожан отказаться от поездки на личном транспорте к Воронежскому центральному парку в дни проведения фестиваля. Для того, чтобы воронежцы и гости города смогли добраться на дополнительных маршрутах запланирована работа автобусов большой вместимости, ориентировочный интервал движения – 15 минут. Стоимость проезда – 10 рублей.