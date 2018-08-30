2018-08-30T16:33:30+03:00
Звезды

10 лучших объектов воронежского ландшафтного фестиваля «Город-сад»

"Комсомолка" составила рейтинг шедевров, с которыми получаются лучшие селфи [фото, видео]
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ажиотаж на восьмом ландшафтном фестивале «Город-сад» начался с самого утра первого же дня! По аллеям Центрального парка гуляют тысячи воронежцев, любуясь зелеными инсталляциями и арт-объектами. Всего на форуме садов и цветов 164 экспозиции. «Комсомолка» составила рейтинг самых интересных шедевров, созданных ландшафтными дизайнерами, флористами и даже уличными художниками. Смотрите, где можно сделать лучшие снимки.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1. Гигантская биокартина на Комсомольской горке. Занимает треть гектара. Сделана на траве французским художником Гийомом Saype Легро. Он творит в стиле лэнд-арт. Мастер нанес изображение на холм сажей и мелом при помощи пульверизатора. На травяном полотне изображена девочка, играющая матрешкой, из которой выросла ромашка.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2. Граффити на сене и соломе. Целая серия шедевров украсила соломенные кубы на Пионерской горке - все стороны огромных тюков изрисованы зебрами и дельфинами, индейцами и одуванчиками.

Фестиваль "Город-сад" 2018.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3. Огромные муравьи и стрекоза. А на саму Пионерскую горку карабкаются десятки муравьев в человеческий рост. Над ними «порхает» огромная попрыгунья-Стрекоза. Объекты расположены в зоне «Сено-солома». Символизируют волонтерский труд. Год волонтера (добровольца), объявленный президентом, - одна из главных тем фестиваля «Город-сад».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4. Цветочный самолет. Лайнер, сплошь состоящий из благоухающих бутонов установлен в самом начале аллеи у входа в Центральный парк.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5. Огромный футбольный мяч из травы. Дань успешному участию российской сборной в чемпионате мира-2018. Расположен на правой аллее Центрального парка недалеко от входа.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6. Жар-птица (флористы назвали свой шедевр «Птица счастья»), сердца и платья из цветов. Установлены в центре парка между аллеями, напротив пруда и у фонтана.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

7. Дед мазай и зайцы. Сердобольный некрасовский герой спасает ушастых на протекающем через парк ручье.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8. Японский сад. Красивый садик с кувшинками тоже расположился на ручье. Дань Году Японии в России, ставшему одной из главных тем фестиваля «Город-сад».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9. Зонтики на пруду. Тоже дань японской теме.

10. Рояль и балалайка. Огромные музыкальные инструменты, декорированные зеленью и овощами, можно увидеть на агроплощадке.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Напомним, «Город-сад» продлится четыре дня. Посетить фестиваль можно бесплатно с 10.00 до 20.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

В дни работы фестиваля проезд на парковку Центрального парка будет запрещен. Организаторы запустят специальные фестивальные маршруты. 1 и 2 сентября автобусы будут отправляться от остановок «Юго-Западный рынок», «Остужева», «Завод ГОО» и «Памятник «Славы» до остановки «Стадион «Динамо» с интервалом 15 минут. Стоимость проезда 10 рублей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КСТАТИ

На фестивале 1 сентября будет работать выездная студия радио «КП-Воронеж». Приходите поделиться восторгами от выставки, предложениями и проблемами.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже открылся фестиваль "Город-сад".Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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