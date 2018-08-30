В ближайшие годы дороги Воронежской области преобразятся до неузнаваемости

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-30T12:53:36+03:00

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В Воронеже с 1 сентября откроют движение во всех направлениях по развязке на пересечении улиц 9 Января, Антонова-Овсеенко и Героев Сибиряков. Да, мы долго ждали этого момента, но похоже эпопея с бесконечными пробками в одном из самых сложных мест города подходит к концу.

Вообще, кажется, что в последнее время в нашем регионе проходит беспрецедентное дорожное строительство. И даже самые пессимистично настроенные автомобилисты говорят: «Дороги становятся лучше». Так чего же ждать дальше? Давайте разберемся.

Отличные дороги - это реальность?

Ночью с 28 на 29 августа пока большинство воронежцев отдыхали у себя дома, дорожники занимались фрезерованием асфальта на улице 232-й Стрелковой дивизии, на улицах Куколкина и Летчика Колесниченко наоборот - укладывали новый асфальт, а на улицу Свободы устанавливали новый бортовой камень. Так незаметно проходит реализация проекта «Безопасные и качественные дороги».

Хотя почему незаметно? Вы же сами видите, как изменились дороги в 2017 году. Тогда Воронежская область впервые поучаствовала в программе: более 11 млрд рублей было потрачено на 65 магистралей города и 95 км федеральных трасс.

- Это один из тех проектов, который попал в точку. Безопасные и качественные дороги и комфортная городская среда – два проекта, которые люди видят, они отвечают потребностям населения. Мы в прошедшем году около 2 миллиардов рублей израсходовали на дороги в городской агломерации. В 2018 году немножко изменили подход, около 30% было направлено на дороги сельских поселений. Такое соотношение мы сохраним и на следующий год, это позволит нам городскую сеть опорных дорог привести в хорошее состояние, и в течение двух оставшихся лет, на которые рассчитана программа, мы средства перераспределим, увеличивая финансирование дорог по области, - сказал Александр Гусев.

Как итог: благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» минимум 85% магистралей Воронежской области будут соответствовать всем нормативным требованиям.

Чего ждать в будущем?

Правительство Воронежской области рассчитывает, что до 2023 года будет построено 260 км новых участков автомобильных дорог. Не говоря уже о том, что те улицы, что уже приведены в порядок, должны сохранить свои высокие качества.

Конечно, транспортная система такого мегаполиса как Воронеж, не должна быть завязана только на автомобилях. Поэтому глава региона Александр Гусев лично контролирует проект строительства системы скоростного рельсового пассажирского транспорта. Первая ее очередь, как раз, может быть готова уже через пять лет. Объем инвестиций в этот проект впечатляет - 48,3 млрд. рублей. К 2028 году система уже должна полноценно работать!

Но не стоит думать, что все эти годы больше ничего не будет происходить. Планов много. Например, на очереди развязка на Остужева, которая позволит разгрузить Железнодорожный район.В области работы по строительству обхода Лосево и Павловска идут с опережением.

Впереди строительство дороги-дублера Московского проспекта: по поручению врио губернатора к подготовке документации местные власти приступят уже в 2018 году. А там и до полноценной кольцевой дороги недалеко. Все это сложные вопросы - но все они решаемы.

– Мы не можем просто взять и перестроить все дороги так, как нам хочется, потому что помимо дорог в городе существуют исторически сложившаяся застройка, красные линии домов, земли, уже отведенные под строительство, зеленые зоны, - отмечает руководитель департамента транспорта и автодорог Воронежской области Максим Оськин. - Приходится придумывать различные варианты разгрузки дорожной сети. Они проходят обсуждение в правительстве области, Александр Гусев уделяет повышенное внимание всем стратегическим вопросам развития дорожной сети Воронежа.

Автор: Евгений Медведев

Автор фото: Мария Ленц