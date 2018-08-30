2018-08-30T11:58:51+03:00
Общество

Воронеж - эко-город и влияние зелени на здоровье

В минувшую среду, 29 августа, в Воронеже открылась 2-я Международная научно-практическая конференция "Зеленая инфраструктура городской среды: Современное состояние и перспективы развития"
Татьяна МИСТЮКОВА
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Организатором мероприятия выступает правительство Воронежской области и департамент природных ресурсов и экологии области. Участники конференции - иностранные и российские ведущие специалисты в области ландшафтного дизайна, благоустройства и озеленения. Среди спикеров уже знакомый воронежцам глава международной организации по зелёной инфраструктуре KeenConsultants Яго Кин(Великобритания), эксперт международного рынка растений открытого грунта Маурицио Лаппони (Италия), руководитель программы «Побережье Барселоны» Монтсеррат Риверо Матас (Испания), директор по вопросам окружающей среды и озеленения Мэрии Болоньи Роберто Диолаити (Италия), директор Sora BOTANICAL GARDEN project Inc., известный японский "Охотник за растениями" Сейджун Нишихата (Япония), директор и председатель совета директоров Ассоциации Арбористики Кит Сейкр (Великобритания) и многие другие. В общей сложности в Воронеж приехали спикеры из 9 стран. С приветственным словом от имени главы региона выступил врио заместителя председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

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Конференция проходит в два дня. Первый был посвящен пленарному заседанию, в ходе которого каждый из приглашенных иностранных гостей представил свои проекты, рассказал о том, какими должны быть современные мегаполисы. После чего уже в рамках секций гости и спикеры обсудили такую тему, как значение зеленой инфраструктуры для общества и экономики.

Так, Яго Кин в своем приветственном слове отметил, что к 50-м годам этого века в городах будут жить 2/3 населения. Поэтому уже сейчас нужно заботиться о комфорте урбанистического пространства для его обитателей.

- Те города, которые будут комфортными, станут не только густонаселенными, но и популярными среди туристов. При создании этой комфортной среды сначала нужно планировать зеленую инфраструктуру, а уже потом строить здания. Воронеж в этом плане очень перспективный, поскольку здесь идет активный экономический рост и интенсивно развиваются природные территории, - сказал мистер Кин.

Затем он привел в пример три города на Земле, где по его мнению наиболее благополучная ситуация с зеленой инфраструктурой. Эти города - Мальме, Каракас и, конечно, Лондон. Он выразил надежду, что конференция станет еще одним шагом к созданию в Воронежа уникального эко-пространства.

- Много зелени - значит, преступность и стресс будут снижаться, что благотворно сказывается на здоровье. Благодаря деревьям жара в городе легче переносится и людьми, и животными, - заявил глава KeenConsultants.

К слову, именно по рекомендациям Яго Кина этой весной в Кольцовском сквере высадили 42 дерева, среди которых дубы шести разных сортов (шарлаховый, лавролистный, крупноплодный, болотный, скальный, черешчатый), клены остролистные, конские каштаны, черные березы, каркас западный, гибридные и ягодная яблони, рябины шведские, липы, черемуха, гимнокладус двудомный, который еще называют кентуккийским кофейным деревом. Все эти деревья произрастают в разных уголках мира, но при этом замечательно адаптируются в нашем климате.

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Монтсеррат Риверо Матас рассказала о политике муниципальных властей по озеленению Барселоны. Этот удивительный по красоте город "зажат" между Пиренеями и Средиземным морем. Только по официальным данным в нем проживают более 1,6 млн. человек. Фактически в Барселоне занят каждый квадратный метр, но при этом администрация города ухитряется находить неиспользуемые площади и засаживать их растениями и деревьями.

- Мы стараемся, чтобы жители города активно участвовали в его озеленении и последующем уходе за насаждениями. В публичных местах опубликовали инструкции, как ухаживать за деревьями, даем жителям рекомендации и советы, как озеленять балконы и дворы. Зеленая инфраструктура не менее важна, чем канализация или отопление. На одного жители в Барселоне приходится 7 квадратных метров зеленых насаждений. К 2030 году мы увеличим эту цифру еще на 1 квадратный метр. Каким образом? Мы ищем места, где можно посадить деревья, используем и вьющиеся растения. К слову, нужно сажать растения, которые привлекают внимание приятных насекомых - например, бабочек. Также мы устроили в одном из парков Барселоны гнезда для летучих мышей, - рассказала о своем опыте испанка.

Еще одним спикером конференции стала вице-президент Ассоциации Ландшафтных Архитекторов России ( АЛАРОС) Элина Красильникова. По ее словам, конференция имеет большое значение для понимания, развития и становления зеленой инфраструктуры городов, для экономики, строительного сектора и социального развития мегаполисов:

- Зеленая сеть должна покрывать не только город, но и выходить за его границы. И тогда мы действительно сможем создать экологически устойчивую безопасную и комфортную среду для всех наших граждан. Зеленая инфраструктура – это очень сложный междисциплинарный подход к созданию экологически ориентированной и безопасной среды. Здесь работают не только ландшафтные архитекторы, но и инженеры, урбанисты, экологи, экономисты, врачи. Это очень важное направление в области развития нашего общества, сохранения здоровья людей через формирование зеленой инфраструктуры.

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Как отметил врио департамента экологии Алексей Карякин, для региона конференция имеет большое значение, поскольку даже в нашем регионе сейчас идет активно благоустройство парков и скверов:

-Наша площадка позволяет не только рассказать о своем опыте, но и еще узнать о мероприятиях, которые реализуются в других странах. После прошлогодней конференции у нас состоялось несколько совместных проектов развитию территорий - тот же самый Кольцовский сквер, парк у замка Ольденбургских в Рамони. И я думаю, что и после этой конференции мы сможем реализовать какие-то замыслы спикеров. Мы сделали многое и, надеюсь, сделаем еще много шагов вперед, - заявил Алексей Карякин.

Сегодня, 30 августа, конференция продолжит свою работу. В общей сложности на ней выступят более 40 спикеров.

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