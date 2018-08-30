2018-08-30T08:40:18+03:00
Общество

Ветераны комсомола поддержали кандидатуру Александра Гусева

Об этом они заявили в резолюции по итогам расширенного заседания регионального отделения организации «Воспитанники комсомола – мое Отечество»
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Расширенное заседание Совета регионального отделения общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое Отечество» состоялось в Лисках. Участниками встречи стали председатели и актив районных и городских советов организации.

Главную тему – предстоящее празднование векового юбилея комсомола – в повестку дня внесли члены Областного оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ. В ходе разговора были обозначены направления совместной работы с ветеранами комсомола и запланированы торжественные мероприятия.

Например, осенью текущего года состоится Всероссийское собрание воспитанников комсомола в районных (городских) отделениях организации, а в Воронежском краеведческом музее откроется выставка, посвященная истории областной комсомольской ячейки.

Итогом заседания стала резолюция о поддержке кандидата в губернаторы Воронежской области Александра Гусева, которую единогласно поддержали воронежские ветераны ВЛКСМ. Напомним, что первыми с таким предложением выступили ветераны комсомола Богучарского района. Их резолюция и была поддержана на общерегиональном собрании.

В октябре 2018 года в России будет отмечена дата, памятная для нескольких поколений жителей России, - 100-летие со дня основания комсомола.

В нашей области создано и успешно дейтсвует региональное отделение Всероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА – МОЕ ОТЕЧЕСТВО».

Для воронежских ветеранов комсомола празднование 100-летней годовщины комсомола означает признание заслуг самой массовой молодежной организации в истории нашего Отечества.

Ветеранам комсомола, близки и понятны стратегические цели и конкретные задачи, которые ставит в своей предвыборной программе кандидат в губернаторы Александр Викторович Гусев.

Все, кто сохранил о комсомоле добрые чувства, ощущает себя воспитанником комсомола, приходите 9 сентября 2018 года на избирательные участки и проголосуйте за достойного кандидата в губернаторы Воронежской области.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича.

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