В Воронеже мошенники предлагают предпринимателям подготовиться к проверке Роспотребназора

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-29T15:00:10+03:00

О визите контролера извещают за три рабочих дня. Фото: из архива «КП»

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Новый вид платных услуг появился на просторах Воронежской области. Некие фирмы предлагают предпринимателям и организациям платные услуги по подготовке их предприятия к предстоящей проверке сотрудников управления Роспотребнадзора. В перечень входит оформление уголка потребителя, покупка необходимой нормативно-правовой документации и другие услуги.

Заманчиво? Но – не законно, утверждают в управлении Роспотребнадзора. И разъясняют, почему.

Во-первых, согласно закону о защите правд юридических лиц, плановые проверки фирм и организаций проводятся согласно заранее утвержденному графику, который доступен на сайте управления, и не чаще установленной законом периодичности. Поэтому «страшилки» о скором и внезапном визите инспектора безосновательны.

Во-вторых, о предстоящей проверке юридическое лицо уведомляют за три рабочих дня, таким образом у проверяемого есть достаточно времени подготовится самостоятельно и не в авральном режиме. Кстати, настоящий инспектор предъявляет проверяемому служебное удостоверение, знакомит с распоряжением о проведении проверки, заверенным руководителем ведомства за его личной подписью и печатью.

- Если Вам звонят и представляются сотрудниками Роспотребнадзора, не называя при этом своих персональных данных, сообщая, что будет проверка и Вам необходимо приобрести «набор необходимых документов» за определенную сумму во избежание возможных административных санкций, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, информируйте Управление Роспортребнадзора по Воронежской области. В таких случаях усматриваются признаки мошеннических действий со стороны звонивших, порекомендовали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по воронежской области.