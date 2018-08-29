Belissimo! Горожане смогут окунуться в атмосферу итальянской кухни на фестивале «Город-сад»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-29T15:00:10+03:00

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В Воронеже в рамках международного фестиваля «Воронеж. Город-сад», который в этом году пройдет с 30 августа по 2 сентября в парке «Динамо» в зоне фудкорта будет работать наша пиццерия «Felicita». Четыре дня профессиональная команда из 4 шеф-поваров, а также повара-пиццайоло будут удивлять горожан и гостей города блюдами с итальянским акцентом. В меню: пицца «Маргарита» и «Пепперони», классический салат «Капрезе» с томатами и базиликом, хрустящие шарики моцарелла с клюквенным соусом, паннини с моцареллой и томатами и песто, брускетты с томатами и моцареллой, салат с бурратой и печеными перцами. В основе всех блюд мягкие сыры, изготавливаемые по классической традиционной рецептуре моцарелла и буррата от компании «Молвест» в исполнении марки «Felicita»! Belissimo!

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Воронежская марка «Вкуснотеево» представит на фестивале тематическую фотозону из живых цветов. Кроме дизайнерских композиций на нашей площадке будет открыта выставочная экспозиция из двух раритетных и титулованных тракторов Порше 1959 и Джон Дир 1935 года выпуска. Каждая из этих машин уникальна и имеет свою многолетнюю историю.

Интересный факт, к примеру, про Порше, что его производство существовало с 1950 по 1963 год, в связи с бурным развитием немецкого сельского хозяйства в те годы. За это время было представлено более 40 моделей тракторов самых разных форм-факторов в классическом красном цвете. Стоит заметить, что тракторное производство образовалось практически одновременно с автомобильным, и сперва было не очень понятно, какое направление станет превалирующим в дальнейшей истории компании. В 1963 производство тракторов было прекращено и на сегодняшний момент в России, в личной коллекции, находится лишь 2 трактора, один из них в Воронеже.

Дизельный трактор Джон Дир 1935 года выпуска является участником и призером десятка международных выставок. А сама модель трактора, в свое время, побила все мыслимые рекорды продаж и становится самой популярной за всю историю компании.

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