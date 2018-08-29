Что ждет воронежские села через пять лет?

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-29T13:04:34+03:00

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А вы бывали в селе Алферовка, что находится в Новохоперском районе? В прошлом году именно оно было признано самым красивым селом Воронежской области и выиграло миллион рублей на дальнейшее благоустройство. Здесь пробегает река Хопер, гостей встречает трехметровая металлическая стела в виде дубовых ветвей, а в центре села, как и положено, стоит Никольский храм – деревянное сооружение невероятной красоты.

За каждым районом нашей области, за каждым городом стоят такие села. В них начинается жизнь. И важно эту жизнь поддерживать. Воронеж называют столицей Черноземья. Мы – аграрный регион. Задумайтесь: ведь все эти громкие слова относятся именно к нашей области, к нашим селам. Давайте же разберемся, почему развитие села так важно даже коренным горожанам.

Аграрная экосистема

На конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая прошла в Воронеже, врио губернатора региона Александр Гусев подчеркнул перспективу развития органического сельского хозяйства в области.

– Нам нужно сейчас пересмотреть отношение к перерабатывающей отрасли. У нас хорошо развита переработка молочной продукции, в известной мере достаточно развита мясная продукция, но переработка зерновых и зернобобовых требует дополнительного внимания, – отметил глава региона.

Слова не разошлись с делом: направление «Органическое сельское хозяйство и производство органической продукции» было объявлено приоритетным. Что же это? Представьте земледелие без синтетических удобрений и пестицидов. В результате будет сформирован экокластер региона, включающий не менее 15 хозяйств. Это настоящая экосистема – нечто подобное сейчас практикуют в Дании.

С ее помощью воронежские аграрии смогут производить больше продукции и экономить на производстве, а горожане соответственно – получат здоровые овощи и фрукты по приемлемым ценам. Есть, конечно, и вопросы, которые пока только предстоит разрешить. Например: «Каким будет рынок сбыта?» или «Смогут ли аграрии рассчитывать на господдержку?»

– Я понимаю, что на федеральном уровне это отдельно не прописано, но мы можем пока поискать собственные средства, – отметил Александр Гусев. – Поэтому обращаюсь к тем, кто работает на земле, – ждем от вас предложения, как это правильнее сделать, какие направления, по вашему мнению, будут перспективны и в чем должна заключаться эта поддержка со стороны государства, правительства Воронежской области.

Нужна совместная работа

Такие проекты, как «Органическое сельское хозяйство», безусловно, должны сказаться в целом на экономике региона. Перед правительством Воронежской области стоит серьезная задача – обеспечить рост сельскохозяйственного производства на уровне не менее 2% в год.

Но мы же любим село не только за то, что оно кормит город? Не «экономические показатели» влекут нас к безграничным лесам, полям, рекам и уютным домикам. Признайтесь: вы ведь любите деревню! Но она должна стать место не только, где приятно погостить у бабушки, но и комфортно жить в целом. Что для этого нужно?

Нужна стабильность. Ведь, если удастся создать около 30 тысяч новых рабочих мест за счет новых кластеров – то и не нужно будет ехать в город за рублем. Появятся 22 новых стационарных отделения в районных больницах? Так в случае чего – будет на кого «опереться». С помощью проекта «Чистая вода» удастся обеспечить села чистой питьевой водой? После этого и горожане поедут жить в села. И ведь это не просто слова – это конкретные планы региональных властей на ближайшие годы.

К 2023 году в Воронежской области должны проложить 260 километров новых дорог, построить семь новых культурно-досуговых центров и обеспечить качественной сотовой связью все отдаленные территории. Согласитесь, работа не из легких. Но выполнить ее можно, в том числе с помощью самих жителей нашего региона.

Помните, село Алферовка? Да, то самое, что стало самым красивым в области. В этом году местный ТОС «Алферовское» решил своими силами отремонтировать сельский колодец. Активисты описали, что к чему, и получили поддержку – 83 тысячи рублей. И это лишь один пример из многих, как региональные власти и общественники делают села «самыми-самыми» для их жителей.