Жительница Воронежа: «В банке мне проткнули щеку канцелярским ножом!»

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-28T18:44:32+03:00

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Поход в банк для 46-летней Ольги Кохановой закончился в прямом смысле кровью. Инцидент произошел 27 августа около двух часов дня в отделении на площади Ленина.

До этого женщина вместе с мужем приехала в другой банк, чтобы поменять доллары на рубли: они собирались покупать автомобиль. Но одну из 100$ купюр не приняли - посчитали испорченной.

- На банкноте оказался какой-то штамп: буква S, заключенная в круг, диаметром в полсантиметра. Тогда я пошла в «Бинбанк», где всегда приобретала эти доллары, чтобы они у меня обратно купили ту купюру. Но в отделении мне отказали. Они тоже посчитали банкноту недействительной, при этом заявили, что мне ее не продавали - такой серии у них нет, - рассказывает Ольга. – Хотя за границей подобные купюры принимают. У нас тоже должны, но с комиссией.

С горяча ляпнула: «Будь ты проклята!»

В кассе Ольге посоветовали обратиться в другую организацию.

- Мне даже не позволили доплатить. Отправили неизвестно куда, поэтому я попросилась к начальству. К женщине, которая в итоге меня и порезала. Она сидела за столом с другим клиентом и уже с ним беседовала очень нервно. Попутно несколько раз переключалась на меня, - рассказывает Ольга. - После того как мужчина ушел, я подошла к ней. Она спросила: «Так что вы от меня хотите?» Я показала купюру, попросила решить этот вопрос.

Дальше, по словам потерпевшей, сотрудница банка заявила ей, что никто не сможет доказать факт приобретения валюты именно у них. Даже чеки о покупке не помогут. Тогда между ними разгорелся конфликт.

- Я уже поняла, что не смогу ничего добиться. И на эмоциях сказала: «Ну, хорошо - пусть нас Бог рассудит». А она мне ехидно: «Я в Бога не верю». Тут я сгоряча и ляпнула: «Так будьте вы прокляты!» - рассказывает Ольга. - После чего эта женщина тут же выскочила из-за стола и ударила меня в лицо каким-то острым предметом. Сначала подумала, что это была шариковая ручка. Затем она стала бить меня по голове и расцарапала руку.

100 долларов, из-за которых произошел конфликт.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«Вторые сутки не ем, правый глаз не видит»

Женщин разняли другие работники банка, но первую помощь, по словам Ольги, ей никто не оказал. Муж, который вскоре пришел в офис, вызвал скорую и полицию.

- Врач сказала, что меня поранили предположительно канцелярским ножом. Теперь и я уже сомневаюсь, что это была ручка. Все случилось так быстро. Ранение прошло по скуловой кости. В больнице мне наложили швы, сделали МРТ. Медики поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная травма мягких тканей», сделали прививку от столбняка и отправили к невропатологу, - делится наша собеседница. - Я вторые сутки не ем, у меня очень сильно болит голова, правый глаз не видит.

Ольга уже много лет работает косметологом, поэтому для нее крайне важна своя внешность. Теперь из-за порезов на лице женщина боится не найти новое место (сейчас она как раз в поиске).

- Еще неизвестно, какие будут последствия после травмы. Поэтому я решила идти до конца и привлечь эту женщину к ответственности. Тем более, никто из банка перед нами не извинился и не захотел разговаривать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/666171" frameborder="0"></iframe> Рассказ жительницы Воронежа о том, как ее покалечили в банке.Автор: Ольга Коханова,

Ответственность - небольшая

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили, что им поступило заявление от 46-летней местной жительницы по факту инцидента в банке.

- Правоохранители проводят проверку. Наши сотрудники устанавливают причины и обстоятельства конфликта. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить вред здоровью, - рассказала глава пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Правда, вероятно, после проверки речь может пойти максимум о побоях, за которые сотрудница банка понесет административное наказание. Будут ли это исправительные или обязательные работы - решит суд.

Прокомментировали ситуацию и в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты рассказали, что Ольга должна была обратиться к руководству банка и написать претензию из-за отказа обменять валюту.

- Когда происходит какая-то конфликтная ситуация, потребитель сначала обращается к продавцу. Это для того, чтобы упростить систему взаимодействия между клиентом и поставщиком услуги. Гражданин оформляет жалобу на имя руководителя. Обычно 50% компаний стараются решить такие ситуации сразу же, - рассказала пресс-секретарь ведомства Евгения Вторникова. - Организация обязана ответить в письменной форме: либо удовлетворить требование, либо написать, почему отказывают. Если ответ отрицательный, то можно обратиться к нам в Роспотребнадзор. Мы рассмотрим эту жалобу в части отказа выполнять услугу.

фото: Ольги Кохановой.

Факт неэтичного поведения

Спустя сутки руководство «Бинбанка», в воронежском отделении которого произошел конфликт, прокомментировало ситуацию.

- Клиентка предоставила для обмена купюру, имеющую посторонние надписи. Сотрудники были вынуждены отказать ей в обмене, руководствуясь российским законодательством и правилами валюто-обменных операций. К сожалению, отказ спровоцировал конфликт, который не удалось уладить в рамках делового общения. Мы провели внутреннее расследование и установили, что со стороны сотрудницы банка имел место факт непрофессионального и неэтичного поведения. В данный момент решается вопрос о применении дисциплинарных мер. Мы приносим клиентке свои искренние извинения за данный инцидент, - рассказали в пресс-службе «Бинбанка».

СПРАВКА «КП»:

Когда банк может отказать в обмене купюры

Как пояснили «КП» специалисты банковской сферы, устанавливать правила приема поврежденных банкнот иностранных государств имеют право сами банки. Но правила эти должны быть вывешены на стендах в отделении на видном месте, чтобы клиент мог легко с ними познакомиться. Если купюра оказалась поврежденной, то банк может предложить обменять ее, но с комиссией, которая опять же устанавливается самим учреждением. Случаи, при которых банк может отказаться принимать купюру для обмена, варьируются. Но чаще всего это нанесенные на нее посторонние знаки и надписи, порывы, чрезмерная потертость, следы краски и так далее. С начала 2018 года в Воронежской области зафиксировано 23 случая обнаружения поддельных долларовых купюр в процессе обмена.