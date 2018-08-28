Точки роста Павловского района

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-28T13:39:36+03:00

В марте этого года правительство РФ выпустило постановление о создании на территории Павловска территории опережающего социально-экономического развития

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В минувшую пятницу, 24 августа, глава региона Александр Гусев в одном из самых успешных районов области посетил два перерабатывающих предприятия - элеватор и маслоэкстракционный завод, а также провел совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета.

В марте этого года правительство РФ выпустило постановление о создании на территории Павловска территории опережающего социально-экономического развития. В ее границах для компаний-резидентов устанавливается льготное налогообложение, упрощенные административные процедуры. Предполагается, что ТОСЭР позволит Павловску преодолеть монозависимость от местного горно-обогатительного комбината. «Якорной» компанией ТОСЭР станет ГК «Агроэко».

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В ЧЕМ ПОВЕЗЛО ПАВЛОВСКУ

В селе Гаврильск Павловского района компания в прошлом месяце запустила в работу новый элеватор. Как рассказал его директор Дмитрий Бондаренко, емкости (силосы) для хранения зерна рассчитаны на 123 тыс. тонн (чуть позже к ним пристроят еще 60 тыс. тонн). Зерно на элеватор поступает с машин в завальную яму, и дальше в рабочих башнях оно очищается в несколько этапов. Затем зерно поставляется на зерносушительный комплекс, и уже в конце технологической цепочки его отправляют в силоса на хранение. Там зерно может находиться 1-2 года. Термообработку поступающего сырья проводят при высоких температурах, чтобы убить такие инфекции, как сальмонеллез и африканская чума свиней, вредителей рисового долгоносика, мучнистого клеща. Мощность приемки элеватора - 3 тыс. тонн в сутки.

Рядом с элеватором строится комбикормовый завод, его запустят в эксплуатацию в конце этого года.

- В дальнейшем зерно - пшеница, овес, рожь, лен, соя, нут - будет транспортироваться по оборудованию с элеватора на комбикормовый завод, где будут готовить корм для свиней, - пояснил Дмитрий Бондаренко.

На предприятии рассказали, что в премиксе для поросят зерно будет очень тонкого помола, а соя пройдет дополнительную очистку от ядовитых веществ, которые могут убить неокрепшие организмы. Планируемый объем производства комбикормов - 200 тыс. тонн в год (первая очередь).

Еще одним крупным проектом компании «Агроэко», планируемым к реализации на территории Павловского района, станет мясокомбинат. Он заявлен как якорный проект территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» и оттянет на себя кадры от ГОКа. Мясокомбинат создаст порядка 1 тыс. рабочих мест.

- «Агроэко» - это лидер и по инвестиционной активности на территории области, и по объемам производства, и по дальнейшим намерениям по расширению своих мощностей. Отрадно, что они планируют в том числе строительство крупных предприятий фактически промышленного типа, связанных с мясопереработкой, не приближаясь к Воронежу, а делая это на территории муниципальных районов. В этом отношении Павловску повезло - здесь будет строиться крупное предприятие с объемом инвестиций больше 10 миллиардов рублей, соответственно, появится 1000 высокопроизводительных рабочих мест, - отметил Александр Гусев во время посещения элеватора.

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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИТ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ

Затем глава региона переехал в село Елизаветовка, где посетил маслоэкстракционный завод «Елизаветовский» АО «Павловскагропродукт». На предприятии перерабатываются семена подсолнечника, производится нерафинированное подсолнечное масло, шрот (корм для сельхозживотных) и пеллеты (топливные гранулы, получаемые из спрессованной шелухи).

За первые шесть месяцев этого года на предприятии произвели 49,4 тыс. тонн подсолнечного масла и 39,8 тыс. тонн шрота.

В сентябре на заводе запланировали реконструкцию маслопрессового отделения. Это даст прибавку к выработке в 10% и снизит затраты. Кроме того, на предприятии собираются построить линию по производству фосфатидного концентрата - ценной добавки в комбикорма для животных и птиц. И это далеко не все планы компании. В связи с расширением собственники даже задумали создать дополнительные энергетические мощности. Александр Гусев похвалил их за современные подходы и инициативность:

- Здесь не просто используют традиционные возможности маслоперерабатывающих заводов, а делают новые шаги, получают современные продукты, применяют современные технологии. Я думаю, у них хорошие перспективы. Мы договорились, что будем им помогать, в том числе и субсидиями.

В продолжение темы врио губернатора сообщил о том, как продвигается региональный проект по поддержке сельхозпредприятий, занимающихся переработкой сырья:

- Мы заканчиваем разработку программы поддержки перерабатывающих отраслей. Прежде всего это будет связано с поддержкой предприятий по переработке продукции растениеводства. В большей степени мы нацелены на то, что нужно перерабатывать зерновые. В департаменте аграрной политики этот документ проходит финальное обсуждение, сейчас он будет передан в департамент экономического развития, мы его достаточно быстро сумеем доработать и начнем действовать по нему. Здесь неплохие перспективы, и для нас это является важным приоритетом.

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«У РАЙОНА ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»

В здании администрации Павловского района Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации муниципалитета Юрием Русиновым и главой райцентра Вячеславом Щербаковым. Затем под председательством врио губернатора состоялось совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Павловского района. О текущей социально-экономической ситуации в муниципалитете участников совещания проинформировал Юрий Русинов. А врио руководителя департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев рассказал о перспективах и практических мерах по стимулированию социально-экономического развития Павловского района. В своем докладе главный экономист области отметил, что документация, отправленная в правительство страны, на получение Павловском статуса территории опережающего социально-экономического развития была оформлена в рекордно короткие сроки:

- Была проделана огромная работа, и не многие верили, что мы справимся и получим этот статус.

Александр Гусев напомнил, что в 2020 году дорожники сдадут в эксплуатацию обход Лосево - Павловска:

- От Павловска до Воронежа тогда можно будет доехать за час с небольшим. Поэтому у меня к главе района просьба - чтобы молодежь оставалась в районе, а то предприятия появятся, а работать там будет некому.

После совещания глава региона по традиции подвел итоги поездки по району для журналистов.

- Мы рассматриваем Павловск как новую точку роста на территории Воронежской области. Этому будет способствовать статус территории опережающего социально-экономического развития, который город уже получил. Весь комплекс этих возможностей даст Павловскому району существенный импульс в развитии и промышленного производства, и производства в сельском хозяйстве. Я считаю, что в целом у Павловского района очень хорошие перспективы для того, чтобы развиваться, - подытожил врио губернатора.