Воронежский центральный парк превратится в «Город-Сад» утром 30 августа

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-28T10:22:01+03:00

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До старта Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад» остаются считанные дни. Специализированные ландшафтные организации уже начали создавать свои великолепные сады и флористические композиции. Традиционно фестиваль организован при поддержке врио губернатора и правительства Воронежской области.

В 2018 году международный фестиваль пройдет под эгидой Года Японии в России и Года добровольца, объявленных Президентом Российской Федерации. Каждый из четырех фестивальных дней будет носить тематический характер, и все посетители смогут выбрать интересную для себя программу.

Монтаж одного из символов «Города-Сада» - арт-объекта «Сено-Солома» - начался уже в прошлые выходные. В районе Пионерской горки строится инсталляция «Муравьи и Стрекоза», олицетворяющая Труд и Празднество.

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В гигантском муравейнике расположатся 70 «муравьев» размером от одного до двух метров и большая красивая «стрекоза». На вершине горки появятся гамаки, где смогут отдохнуть поднявшиеся по крутому склону посетители фестиваля. А рядом возводится «Этнохутор», где можно будет познакомиться с традиционными ремеслами и укладом сельской жизни.

Команда французского художника Гийома Легро тоже начала работу на прошлой неделе. На Комсомольской горке уже хорошо видна огромная биокартина. О секретах своего мастерства французские художники расскажут 29 августа в 18.00 в районе Комсомольской горки. Вход на мастер- класс свободный.

В первый фестивальный день пройдет два мастер-класса. Первый проведёт основатель и президент филиала института Икэнобо в России Ямада Мидори (начало в 14.00), которая поделиться с гостями умением замечать красоту вокруг себя и секретами японского искусства Икэбана. Второй мастер класс – от известного уличного английского художника Vibes (Импей Хилтон) (начало в 16.00).

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Напомним, воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» будет проходить в течение 4 дней с 30 августа по 2 сентября, время работы площадок - с 10:00 до 20:00. Ежегодно «Город-сад» удивляет и восхищает гостей, не повторяясь и создавая новое. Интересными и запоминающимися будут как ландшафтные и флористические композиции, так и другие арт-объекты. На протяжении третьего года подряд фестиваль поддержат медийные лица нашей страны и знаменитые спортсмены. Гостей фестиваля ждет интересная концертная программа в Зеленом театре.

Участие во всех событиях фестиваля бесплатное. Подробности - на сайте департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области (http://dprvrn.ru/) и на сайте фестиваля (http://vrngorodsad.ru/).