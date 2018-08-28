Новое качество жизни для воронежцев

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-28T09:04:49+03:00

Свою главную задачу Александр Гусев видит в том, чтобы от развития городов и сел - жить стало лучше каждому человеку в нашей области

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Кандидат в губернаторы Воронежской области публикует предвыборную программу. Кроме блока экономических вопросов, направленных на развитие промышленности и АПК региона, особое место в ней занимает решение проблем социальной защиты, здравоохранения, образования, дорожного строительства и культуры.

Повышение качества жизни – по всем важным направлениям

В программе неоднократно подчеркивается: в первую очередь усилия губернатора Александра Гусева будут направлены на повышение качества и комфортности жизни воронежцев. А это далеко не только рост доходов, который, безусловно, также подразумевается.

Это доступное, современное жилье. Эффективное здравоохранение. Доступное образование. Надежные дороги. Благоустроенные дворы. Это спортивные площадки рядом с домом. Это громкие культурные события с участием российских и мировых звезд.

Мы станем тратить меньше времени на пробки. У нас появится больше парков и зон отдыха. Медицинская помощь будет намного доступнее, в том числе – по таким «болевым» направлениям, как онкология.

Школа почти полностью перейдет на обучение в одну смену.

Будет решена проблема нехватки мест в яслях.

Будут прокладываться новые магистрали, обновляться транспорт.

В программе Александра Гусева есть и такая задача: к 2023-му проложить первую очередь системы скоростного рельсового пассажирского транспорта, и к 2028-му – вторую. Плюс - окружную пригородную железную дорогу.

И все эти намеченные шаги в целом ориентированы на рост качества жизни.

А теперь посмотрим детально, какие изменения нам предлагает Александр Гусев по важнейшим направлениям.

Очереди в поликлиниках сократятся втрое

К 2023 году планируется построить 15 новых поликлиник и подстанций скорой помощи, 22 стационарных отделения в районных больницах, хирургический корпус онкологического диспансера.

Для обеспечения доступности медицинской помощи в отдаленных районах Воронежской области будет организована работа мобильных медицинских комплексов в малонаселенных пунктах с численностью населения менее 100 человек.

Все больницы и поликлиники будут подключены к региональным информационным системам. Запланировано внедрение электронных медицинских карт для 100% жителей области, ведение медицинской документации в электронном виде – в 85% медицинских организациях первичного звена. Это позволит увеличить время работы врача с пациентом в 2 раза, сократить оформление записи на прием к врачу и очереди к нему на прием в 3 раза.

Малыши смогут ходить в ясли

В планах Гусева от 100% обеспеченности местами в детских садах, выйти к 2023 году на аналогичный уровень представления услуг в яслях - для детей до 3 лет. Для этого в ближайшие пять лет будет построено 29 детских садов. Причем основную долю (63,8%) составят места для детей ясельного возраста.

В общем образовании приоритет – сокращение количества занимающихся во вторую смену. Для решения этой проблемы в течение десяти лет будет построено 42 новых школы более чем на 12 тыс. мест.

Жилье станет доступнее

В регионе планируется увеличить в 1,5 раза ежегодное число семей, улучшающих свои жилищные условия.

Что для этого планируется?

- Контролировать уровень стоимости жилья за счет увеличения объема жилищного строительства – до 1,8 млн. квадратных метров в год;

- Обеспечивать областную поддержку граждан, имеющих право на льготы, - путем создания возможности использования ипотечного кредита со ставкой не более 6%.

- Формировать доступные для граждан инструменты индивидуальной жилой застройки, в том числе, с использованием ипотеки.

От ФОКов – к спортплощадкам во дворах

Еще одна новация в программе Александра Гусева: перенести акцент со строительства дорогостоящих ФОКов на массовое возведение спортивных площадок на придомовых территориях. Это позволит сделать физическую культуру по-настоящему доступной и массовой.

Также предусмотрено строительство центра по гребле на байдарках и каноэ, центра спортивной гимнастики, 14 спортивных комплексов, 15 стадионов.

В целом, комплекс намеченных мер позволит увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2023 году до 55 процентов (в 2017 году – 42,3%).

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе, как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича.