2018-08-27T17:16:29+03:00
Общество

«Молвест» был отмечен наградами на выставке племенных животных

У стенда компании посетители лично познакомились с представителями четырех пород
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При поддержке правительства Воронежской области и департамента аграрной политики Воронежской области 24-25 августа в Новой Усмани состоялась ХV Межрегиональная торговая выставка «Племенных сельскохозяйственных животных и животноводческого оборудования». Уже не первый год одним из почетных участников выставки является воронежская компания «Молвест».

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В этом году, под присмотром целой команды специалистов, во главе с главным ветеринаром на территорию племенного хозяйства прибыли 16 племенных коров из фермы в Новомарковке, Кантемировского района. У стенда компании посетители выставки могли лично познакомиться с представителями породы Монбельярд, бельгийской голубой, красно-пестрой и Джерсийской породы. Все желающие имели возможность задать интересующие вопросы и получить компетентные ответы от профессионалов на месте.

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Алексей Гелемеев, главный ветеринарный врач СХП «Новомарковкое»:

«Монбельярды и Джерсийская породы отличаются высокой продуктивностью, а также высоким показателем жира и белка в молоке. Красно-пестрая - наша местная порода, которая была выведена у нас в Воронежской области».

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Сотрудники «Молвеста» и в этом году были удостоены заслуженного признания на ведущей демонстрационной площадке современных технологий в животноводстве и племенном деле в Центрально-Черноземном регионе страны. Свои награды получил главный ветеринарный врач и зоотехник-селекционер предприятия в номинации «За плодотворную трудовую деятельность и весомый вклад в развитие сельскохозяйственного производства Воронежской области».

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Диплома и медали «За достигнутые высокие показатели в развитии животноводства и производственной деятельности, увеличения продуктивности и внедрения новых технологий» также было удостоено и само предприятие.

Аркадий Пономарев, депутат государственной Думы РФ:

«Такие выставки имеют очень большое значение не только для Воронежской области, но и для всего Центрально-Черноземного региона. И кто бы, что не говорил, но развитие животноводства, в основном, сконцентрировано у нас в регионе. Мы можем в гордостью констатировать, что здесь сосредоточены все самые передовые достижения отрасли, самое большое поголовье скота и самые большие перспективы развития отрасли в стране».

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