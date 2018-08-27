Как изменилось голосование в Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-27T13:27:39+03:00

На выборы сегодня нужно прийти хотя бы для того, чтобы попробовать новые технологии

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Когда мы еще учились в школе, в полуподвальном помещении, которое задумывалось как учебный тир, были собраны настоящие раритеты: бюст Карла Маркса, парты с привинченными к ним скамьями и некий деревянный ящик с гербом страны.

Через несколько лет, когда мне исполнилось 18, я опознал тот же короб, уже избавленный от защитного слоя пыли. Да, то была урна для голосования. Помню, в эту урну я опустил не просто лист, а одно из своих первых серьезных решений. Мне подарили ручку и блокнот, а потом вся комиссия дружно хлопала – было приятно.

С тех пор прошло немало лет, и сама процедура голосования заметно изменилась. Сегодня мне уже никто не хлопает, но все равно считаю, что приходить на выборы нужно. Потому что голосование – это вещь важная, нужна и главное - легкая.

Мобильный избиратель

Давайте пойдем от обратного: что обычно не дает нам оторваться от дивана и дойти до ближайшего участка? Отговорок масса: «не хочу тратить время», «переехал далеко от прописки», «голосование занимает слишком много времени».

Но разве это проблемы? В любом интернет-поисковике достаточно ввести «Интерактивная карта избирательных комиссий Российской Федерации». Специальными маркерами на сайте отмечены все участки, где можно проголосовать. Всего за несколько секунд мне удалось найти, как добраться до ближайшего УИКа № 1033 – это Московский проспект, дом 14.

Прописан я, правда, по другому адресу, но теперь и это не проблема: можно проголосовать по механизму «Мобильный избиратель» – то есть по месту фактического пребывания.

Такие заявления до 5 сентября принимаются в территориальных избирательных комиссиях (ТИКах), филиалах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг («Мои документы»), а также через портал «Госуслуги». В последнем случае даже не придется выходить из дома.

В марте, когда проходили выборы президента России, жители Воронежской области подали около 80 тысяч заявлений о голосовании по месту фактического пребывания. Как видите, механизм работает.

Никаких «фокусов»

Та деревянная урна для голосования, о которой я вам рассказал, наверное, так и осталась стоять в подвале. Ее, скорее всего, списали со счетов. Однако хочется верить, что она верно служит хотя бы школьному музею. На замену таким массивным деревянным коробам пришли настоящие терминаторы – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). И это самый красочный ответ на вопрос: «А точно ли будет учтен мой голос?»

Не позднее 7 сентября, согласно документам Облизбиркома, 209 таких чудо-машин разъедутся по участкам для голосования. Еще 11 останутся в резерве: так что даже в случае непредвиденных обстоятельств ничто не сможет помешать вам сделать свой выбор.

Каждый комплекс состоит из двух сканеров бюллетеней с накопителями, а также принтера для вывода результатов. КОИБы работают как от розетки, так и от аккумулятора. На участках комплексы пломбируют сразу четырьмя стяжками, так что какие-либо «фокусы» с бюллетенями избирателей попросту исключены. Вместо одного бюллетеня никак не получится вставить два или три.

Как минимум два члена избирательной комиссии работают операторами КОИБ. Если вы растеряетесь при виде этой техники, они тут же помогут. Как заверяют в Избиркоме, каких-либо проблем еще ни у кого не возникало.

Кроме людей следить за порядком будут и 673 видеокамеры. В марте воронежцы могли в прямом эфире наблюдать за выборами президента через портал нашвыбор2018.рф. Сейчас же прорабатывается вопрос, чтобы такая возможность была и во время предстоящего голосования.

Если у вас еще остались сомнения, позвоните по телефону 277-55-41. Это номер Информационно-справочного центра региональной Избирательной комиссии. До 10 сентября специалисты расскажут вам все еще более детально. Если же вопросов нет – просто приходите на выборы губернатора Воронежской области 9 сентября. Поверьте, это важно и, как сами видите, очень легко.