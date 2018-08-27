2018-08-27T10:16:49+03:00
Общество

Вадим Кстенин вошел в состав правления Союза российских городов

24 августа на прошедшем в Липецке ежегодном собрании членов Союза российских городов (СРГ) глава Воронежа Вадим Кстенин был включен в состав правления организации
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– Для меня это особая ответственность, а также возможность повысить статус столицы Черноземья на общероссийском уровне,– отметил Вадим Юрьевич.

Сегодня СРГ включает в себя более 90 крупных и средних городов Российской Федерации с населением около 60 млн. человек. Главы муниципалитетов – Ростова-на-Дону, Липецка, Тюмени, Хабаровска, Уфы, Волгограда, Грозного, Новосибирска, Краснодара, Воронежа, Самары и других – входят в состав правления.

– Это площадка для конструктивного обсуждения, обмена опытом и совместного по сути поиска решений типовых городских проблем и обеспечения комфортной жизни населения. Работа в Союзе российских городов предоставляет муниципалитетам возможность транслировать свои инициативы на федеральный уровень, – подчеркнул Вадим Кстенин.

В ходе общего собрания члены Совета обсудили темы, которые касались проекта федерального закона в сфере государственного и муниципального контроля в РФ, практик расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, качества и результативности концессионных соглашений в коммунальном секторе, изменений в сфере нормативного регулирования ЖКХ и пр.

Председатель Экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов проинформировал участников заседания о том, что 21 февраля проект федерального закона "О государственном контроле и муниципальном контроле" был принят Государственной Думой в первом чтении. По словам Андрея Максимова, это большая реформа всей контрольно-надзорной деятельности.

Муниципалитетам сейчас необходимо тщательно проанализировать этот документ и подготовить свои замечания, которые изучат члены проектного офиса при экспертном совете СРГ. Далее их передадут в Государственную Думу.

Сразу после заседания, Вадим Кстенин принял решение создать в администрации города рабочую группу, которая подробно ознакомится с проектом федерального закона, и предложит проектному офису свои поправки с учетом реальной практики осуществляемого в Воронеже муниципального контроля.

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