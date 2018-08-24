Александр Гусев: «Мы должны преодолеть недоверие между уровнями власти»

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-24T12:46:04+03:00

В минувшую среду, 22 августа, на общем собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» глава региона заявил о необходимости качественных изменений в рамках взаимодействия областной власти и местного самоуправления

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По его словам, чиновникам нужно настроиться на командную работу, более эффективное расходование средств и пополнение кадрового резерва.

АССОЦИАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ

Собрание прошло в Воронежском концертном зале, и в нем приняли участие главы районов, городских и сельских поселений, а также представители федеральных органов государственной власти, руководители департаментов и управлений правительства области и силовых структур.

Приветствуя собравшихся, Александр Гусев поблагодарил их за работу и обратил внимание на то, что в этом году Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» празднует юбилей - 15 лет со дня создания:

- За эти годы Ассоциация нашла свое место в системе государственного и муниципального управления, вернее, на стыке этих ветвей власти и является важным инструментом взаимодействия. Такой связующий орган, который бы позволял учитывать проблемы и интересы муниципальных образований на уровне правительства Воронежской области, безусловно, нужен. Сегодня мы активно взаимодействуем в вопросах развития не только конкретных муниципальных образований, но и стратегического развития области в целом. На региональном уровне очень важно понимать насущные проблемы, которые существуют на местах, и именно эти проблемы должны становиться основой задач стратегического развития региона.

Особое внимание глава региона уделил развитию взаимоотношений областной власти и органов муниципального самоуправления:

- К сожалению, есть недоверие между уровнями власти, и мы должны это преодолеть, потому что только единая команда позволит нам добиваться успехов. Мы должны понять, что на местах есть люди, способные справиться с задачами, которые ставит перед нами население, но у них должен быть ресурс для исполнения. Наряду с доверием потребуется этап существенного контроля за правильным и эффективным использованием ресурсов - с точки зрения как отсутствия желания использовать их в личных целях, так и получения максимального эффекта. К этому всем нужно быть готовыми.

Также глава региона снова заявил о необходимости кадровых преобразований и обновления системы государственного управления. За день до этого Александр Гусев дал старт конкурсу в открытый кадровый резерв Воронежской области, а на собрании призвал глав администраций муниципальных районов и городских округов, а также глав поселений активно включаться в работу:

- Вы должны быть проводниками возможностей среди окружающих вас людей, на ваших территориях. Мы знаем и понимаем, что у нас достаточно талантов. Важно их увидеть, раскрыть, привлечь и использовать на благо Воронежской области и ее жителей, - добавил глава региона.

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ГЛАВА ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛ ГОСНАГРАДУ

Также в рамках собрания Александр Гусев вручил главе Лискинского района Виктору Шевцову, недавно отметившему 70-летие, орден Александра Невского. Указ о его награждении с формулировкой «За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» подписал Президент России. Стоит отметить, что в разное время кавалерами ордена Александра Невского стали патриарх Кирилл, экс-губернатор региона Алексей Гордеев, писатель Валентин Распутин.

Лискинский район под руководством Виктора Владимировича стабильно является самым успешным в области, а также считается одним из лучших в стране.

Заслуги Виктора Шевцова перед Воронежской областью отметил и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он вручил ему почетную грамоту и памятный знак. Спикер Облдумы также поблагодарил Ассоциацию за плодотворную работу и ежедневное решение вопросов, связанных с качеством жизни населения.

Затем исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» Иван Алейник представил доклад о состоянии местного самоуправления в Воронежской области. Он кратко осветил основные направления развития местного самоуправления в регионе и ряд проблемных вопросов. Речь, в частности, шла о финансово-экономическом обеспечении, об укрупнении сельских поселений за счет изменения территориального деления, вовлечении населения в самоуправление.

Еще ряд вопросов, по большей части касающихся социальной сферы, был поднят в выступлениях прокурора Воронежской области Николая Шишкина и глав муниципальных образований и в записках из зала.

Александр Гусев прокомментировал все поступившие вопросы и замечания. В частности, он согласился с тем, что перевод налоговых квитанций в электронную форму был преждевременным - не у всех жителей сельской местности есть доступ в интернет, что делает их неумышленными должниками. Теперь, по словам Александра Гусева, квитанции снова будут поступать в привычном бумажном виде.

Кроме того, врио губернатора обратился к Ассоциации с поручением в течение месяца проработать методику распределения средств, на основе которой власти смогут принимать решение о повышении оплаты труда муниципальных служащих.