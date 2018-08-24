2018-08-24T12:42:45+03:00
Общество

Воронежцам раскрыли секреты правильной формы для школьника

Советы от врачей-гигиенистов по выбору одежды
Елена ФЕДЯШЕВА
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Форма должна нравиться ребенку, чтобы он носил ее с удовольствием.Форма должна нравиться ребенку, чтобы он носил ее с удовольствием.Фото: из архива «КП»
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В последние дни каникул у родителей много хлопот, в том числе и с покупкой новой школьной формы или одежды для учебы. За лето школьники подросли, старые костюмы стали малы или тесноваты. Как выбрать правильную форму для сына или дочки, рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Прежде всего врачи-гигиенисты обращают внимание на то, что в школьной одежде ребенок будет находиться по пять-шесть часов ежедневно, а значит, от ее качества будет напрямую зависеть здоровье.

- В идеале одежда должна формировать комфортный для ребёнка микроклимат так называемого пододёжного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость, - говорят специалисты.- Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том числе заболевания кожи, такие, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания, например грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда, в которой ребёнок находится в образовательном учреждении длительное время, должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиями, текстильным материалам.

Состав волокна указывается на специальном ярлычке, вшитом с изнаночной стороны. Лучшими материями для школьной формы теплое время года считаются лен и хлопок, на зиму – шесть и кашемир. От синтетических тканей лучше отказаться, несмотря на их заманчивую дешевизну. В такой одежде тело не будет дышать, ребенок станет потеть, а, значит, увеличивается риск простуды.

-Кроме этого, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь синтетика притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребёнка и могут стать причиной возникновения сыпи, - предупреждают гигиенисты. - Также синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребёнка, вызывая раздражение и быструю утомляемость.

Синтетические ткани, как правило, требуют химической чистки, что также вредно для здоровья школьника.

В то же время небольшое добавление синтетики в натуральные материалы позволит одежде лучше держать форму, меньше мяться и дольше служить.

НА ЦВЕТ И ЗАПАХ

Перед покупкой специалисты роспотребнадзора рекомендуют … понюхать форму. Исходящий от одежды резкий запах может указывать на наличие в материалах вредных веществ или красок.

Кстати, безопасность товара должна быть подтверждена сертификатом. Его нужно спрашивать у продавца.

Правильно подобранная по размеру форма не стесняет движение ребенка. Ему должно быть одинаково комфортно и сидеть, и двигаться.

Цвет формы должен быть сдержанным: отдайте предпочтение пастельным тонам, серым, бежевым, коричневым или темно-синим.

- Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели, - рекомендуют эксперты. - Для мальчиков это запасные брюки к форме и две – три однотонные рубашки, для девочек — запасная юбка или платье, две – три однотонные блузки.

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