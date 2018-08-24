В Воронежской области первого сентября в школу пойдут 24214 первоклашек

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-24T15:03:23+03:00

Более двух тысяч из них получили подарки к началу нового учебного года в рамках проекта«Собери ребенка в школу», который проходит при активной поддержке Воронежской областной Думы и регионального отделения партии «Единая Россия»

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В центре внимания – многодетные и малообеспеченные семьи и дети из так называемых групп риска.

Как отмечает председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента уже на протяжении нескольких лет принимают активное участие в этой акции. Ее цель – не только помочь многодетным семьям и семьям с невысоким доходом обеспечить детей необходимыми учебниками, канцтоварами и вещами, которые могут пригодиться в школе, но и предупредить проблемы, возникающие при подготовке к новому учебному году.

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Он также напомнил, что консолидированным бюджетом области на мероприятия по укреплению комплексной безопасности объектов образования направлено более 252 млн рублей.

Депутат Воронежской областной Думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Татьяна Головачёва рассказала, что на сегодняшний день уже более 2200 детей к началу нового учебного года получили подарки. Это ранцы, рюкзаки, школьная форма, наборы первоклассников, книги. Татьяна Головачёва также отметила, что большое внимание уделяется летнему отдыху детей.

– В оставшиеся дни лета в этом направлении проводится большая работа. На территории всех районов Воронежской области запланированы праздники дворов, чествование первоклассников. И партийная приемная, и депутаты Воронежской областной Думы примут самое активное участие в проведении этих мероприятий, – сказала Татьяна Головачёва.