Осталась неделя до старта Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад»

СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-24T11:10:10+03:00

Фестиваль пройдёт с 30 августа по 2 сентября в Центральном парке Воронежа

Изменить размер текста: A A

Традиционно фестиваль организован при поддержке врио губернатора и правительства Воронежской области. За последние годы мероприятие стало одной из лучших творческих площадок для демонстрации достижений садово-паркового искусства, ландшафтного и флористического дизайна, агрокультуры. И одновременно – одним из самых ярких и любимых фестивалей Воронежа!

.

Первый день (30.08) посвящен профессиональной деятельности специалистов в области ландшафтной индустрии. В этот день международное жюри фестиваля оценит конкурсные работы.

Во второй фестивальный день (31.08) будет представлена большая программа с участием медийных лиц страны.

В третий день (01.09) пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы фестиваля. К первому сентября приурочен также фестиваль для школьников «Планета цветов».

Завершающий четвертый день (02.09) назван «Сады России» и посвящен странам Содружества Независимых государств.

.

На протяжении трех дней фестиваля (31.08, 01.09, 02.09) в Зеленом театре будет проходить концертная программа с участием лучших творческих коллективов Воронежской области.

В 2018 году международный фестиваль пройдет под эгидой Года Японии в России и Года добровольца, объявленных Президентом Российской Федерации. Каждый из четырех фестивальных дней будет носить тематический характер, и все посетители смогут выбрать интересную для себя программу.

.

Конкурс садов, цветов, плодов, земных даров

На суд международного жюри свои ландшафтные и флористические композиции представят 164 участника конкурса. В 2018 году соискание премии правительства Воронежской области за достижения в области зеленой индустрии проходит в десяти номинациях: «Сад большой», «Сад малый», «Планета цветов», «Флористические композиции», «Клумбы и цветники», «Дар Земли», «Сено – Солома и Эко-арт», «Recikle art», «Зеленая инициатива», «Маркет».

Образовательные интерактивные программы, мастер-классы

В рамках программы фестиваля пройдут тематические мастер-классы и презентации для всех желающих. Гости фестиваля смогут узнать больше об обрезке и прививке декоративных деревьев и кустарников, контейнерном выращивании персиков, нектаринов и других нетрадиционных для Черноземья культур, уходе за плодовыми деревьями в осенний период и подготовке к зиме, выращивании и защите от вредителей винограда, голубики, жимолости и других растений, топиарной стрижке хвойных деревьев.

И дети, и взрослые смогут найти мастер-класс по душе. Воронежцы могут принять участие в мастер-классах по свадебной, бумажной и овощной флористике, созданию фитокартин и флорариумов.

.

Арт-объекты фестиваля

Ежегодно «Город-сад» удивляет и восхищает гостей, не повторяясь и создавая новое. Интересной и запоминающейся будет каждая конкурсная работа фестиваля. Но отдельно нужно сказать о самых ярких арт-объектах.

Впервые в Воронеже французский художник Гийом Легро (Guilliame Legros) (псевдоним Saype artist) создаст биокартину. «Холстом» станет холм в районе Комсомольской горки. Масло из льна, вода, мука и природные пигменты заменят химические краски. Вместо кистей Saype будет использовать огромный распылитель. Сюжет картины станет сюрпризом для гостей фестиваля.

Также впервые в Воронеже можно будет увидеть работы по спрей-арту английского граффити-райдера Vibes artist (Импей Хилтон) и граффитистов из Санкт-Петербурга: Майза (Сергей Гапонов), Y.Kabynski (Егор Герасимов), TRUNSKEE (Александр Трунилов) и ZAK MINI MONSTER (Захар Евсеев). Воронежские граффити-художники смогут встретиться с профессионалами международного уровня и принять участие в мастер-классах.

Арт-объект «Сено-Солома» впервые появился на фестивале в 2015 году и сразу стал одним из символов «Город-сада». Изменяются сюжеты, но неименным остается интерес гостей к этой зоне. В 2018 году арт-объект будет представлен в виде инсталляции «Муравьи и Стрекоза», олицетворяя Труд и Празднество. В районе Пионерской горки, которая в дни фестиваля превратится в огромный муравейник, появятся порядка 70 «Муравьев» (размером от 1 до 2 метров) и огромная красивая «Стрекоза».

На площадке «Сено-Солома» будет также работать «Этнохутор», где посетители смогут познакомиться с укладом сельской жизни и традиционными ремеслами.

Год Японии в России

Посетители фестиваля «Город-Сад» смогут познакомиться с японским стилем в ландшафтном дизайне. Гости фестиваля увидят экспозицию Японского сада и стилизованное оформление моста через ручей, также на фестивальной площадке будут арт-объекты в японском стиле – зонтики и японские куклы. Кроме этого, в программе фестиваля запланированы творческие встречи с гостями из Японии и мастер-классы по японскому искусству.

Год добровольца

Теме Года добровольца в России на фестивале уделяется особое внимание. В программе «Города-Сада» примут участие общественные организации и благотворительные фонды, которые активно работают в регионе. Так, Общественная организация «Социальная перспектива» и Воронежское отделение «Союза добровольцев России» организуют совместно со «Звездным десантом» большую интерактивную программу. В поддержку Года добровольца пройдут творческие встречи с известными российскими спортсменами, актерами театра и кино, участниками телевизионных проектов. Среди них Зыкова Олеся, двукратный призер Олимпийских игр, Чемпионка Мира и Европы по лёгкой атлетике. Харитонов Сергей, чемпион мира по смешанным единоборствам, рукопашному бою и профессиональному кикбоксингу. Тимур Соловьев, телеведущий первого канала. Чепурных Злата, капитан команды "Звездный Десант", автор проекта #СпортивнаяСтрана, куратор федерального направления «Здоровый Образ Жизни» ВОО «Союз Добровольцев России».

В рамках фестиваля пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летию юннатского движения в России.

Гости фестиваля

В качестве почетных гостей VIII Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад» примут участие представители Великобритании, Турции, Италии, Японии, Канады и других стран.

Также в рамках фестиваля при поддержке телеканалов ТНТ и СТС пройдут творческие встречи с российским танцовщиком, хореографом, победителем проектов «Звезда танцпола» на телеканале MTV и «Танцы» на ТНТ Ильшатом Шабаевым, актерами телеканала СТС, исполнителями главных ролей в новом комедийном сериале «Большая игра» - Сергеем Лавыгиным и Дмитрием Колчиным.

На торжественном закрытии фестиваля (02.09) пройдет концерт специального музыкального гостя – «Имперского русского балета» под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ, обладателя Знака почёта «Серебряный крест» в области «Религии. Культуры и Науки», кавалера Ордена Дягилева 1 степени «За пользу русской культуре», Ордена Святого Станислава 3 степени «За сохранение и возрождение традиций отечественного балетного искусства», президента балетного фестиваля «Гран Па» Гедиминаса Таранды.

Специальные автобусные маршруты

Организаторы не рекомендуют отправляться в выходные на фестиваль «Город-Сад» на личном автомобиле. С целью разгрузить парковку парка «Динамо» и прилегающие к парку улицы будут запущены специальные фестивальные маршруты. 1-2 сентября автобусы будут отправляться от остановок «Юго-Западный рынок», «Остужева», «Завод ГОО» и «Памятник «Славы» до остановки «Стадион «Динамо» с интервалом порядка 15 минут. Стоимость проезда – 10 рублей.

Часы работы фестиваля: с 10:00 до 20:00. Участие во всех событиях фестиваля – бесплатно. Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области (http://dprvrn.ru/) и на сайте фестиваля (http://vrngorodsad.ru/)