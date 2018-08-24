Выходные в Воронеже: воздушное шоу, арбузный рай и "Ночь кино"

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-24T01:53:47+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться в уик-энд с 24 по 26 августа

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БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

24 августа в столице Черноземья пройдут очередные бесплатные экскурсии - обзорная и тематическая «Старинный Воронеж, часть 3».

- Обе прогулки стартуют в 18.00: обзорная - от памятника Военному почтальону, «Старинный Воронеж» - от музея «Арсенал». Участники тематической экскурсии пройдут по старинному предместью Акатово, которое за годы существования Воронежа успело побывать и промышленным, и образовательным, и просто уютным и тихим районом. Закончится экскурсия в районе остановки «Коммунаров», - сообщили в Туристско-информационном центре Воронежа.

Записаться на экскурсии можно по телефону 228-75-00.

БЕСПЛАТНОЕ КИНО В ПАРКЕ

24 августа книжный клуб устраивает традиционный кинопоказ под открытым небом. Киноманов ждут в Петровском сквере.

- Этим летом у нас только один кинопоказ, зато фильм будет очень романтичный и по своему настроению подходящим к приближению осени – это черно-белая картина Билли Уайлдера "Сабрина" 1954 года выпуска с Одри Хепберн в главной роли, - сообщили в книжном клубе. - С собой возьмите «пенки» и пледы, чтоб удобно разместиться на газоне. В случае плохой погоды мы быстро переместимся в Большой зал книжного клуба.

Начало в 20.00, вход свободный.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В ПАРКАХ

На обновленной Советской площади проходят концерты под открытым небом. 24, 25 и 26 августа возле Воронежского концертного зала свои культурные достижения представят восемь районов области. Выступят лучшие солисты, вокальные и хореографические коллективы. На площади развернутся выставки мастеров декоративно-прикладного творчества.

24 августа с 17.00 концертную программу представят Каменский, Лискинский, Подгоренский районы. В субботу, 25 августа, с 12.00 культурный марафон продолжат Рамонский и Новоусманский районы. В воскресенье, 26 августа, с 12.00 воронежцы познакомятся с культурой Семилукского района, Борисоглебска и Нововоронежа. Вход на концерты свободный.

Продолжается и проект «Лето в Кольцовском сквере». 25 августа на летнем опен-эйре воронежцы услышат ансамбль казачьей песни «Держава», 26 августа зрителям споет ансамбль русской народной музыки, песни и танца «Балалайка». Начало концертов в 17.00.

ВОЗДУШНОЕ ШОУ

25 августа аэропорт приглашает на День открытых дверей. Организаторы обещают, что воздушная часть программы будет особенно зрелищной. Демонстрировать воронежцам фигуры пилотажа будут сразу три прославленные группы: «Русь», «Колибри» и «Первый полет». В арсенале смоленских асов «Русь» - сложнейшие элементы синхронного пилотажа высшего международного уровня, сопровождающиеся цветным дымовым сопровождением. «Колибри» «распишутся» в воронежском небе на легких однодвигательных самолетах Tecnam Sierra P2002. Пилоты аэроклуба "Первый полет", специализирующиеся на тренировочных полетах для участия в соревнованиях, украсят синеву большим воздушным сердцем. За штурвалом ЯК-54 покажет неземную акробатику женщина-пилот.

- В программе авиашоу запланированы индивидуальные полеты на различных типах воздушных судов, включая вертолеты. Первыми поприветствуют зрителей парашютисты Воронежской региональной поисково-спасательной базы. Кроме того, целый парк крылатой техники будет представлен в экспозициях на земле, - рассказали в аэропорту.

Напомним, День открытых дверей в аэропорту продлится с 10.00 до 17.00, за семь часов воронежцев ждут сюрпризы и на земле, и в небе.

НОЧЬ КИНО

25 августа Воронежская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Воронежцы вместе со всей страной увидят подборку из трех популярных российских фильмов. В программу бесплатного показа войдут картины «Танки» режиссера Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.

Увидеть эти картины горожане смогут в кинотеатрах «Люксор» (ТРЦ «Арена») и Star&Mlad (сити-парк «Град» и ТРЦ «Московский проспект»), в Зеленом театре Центрального парка, а также в десяти ДК - "Восток", "Шинник", "Боровое", "Масловский", "Краснолесье", "Октябрь", "Шилово", "Подклетное", "Малышево", "Северный".

В Зеленом театре перед демонстрацией фильмов пройдет киновикторина на знание отечественных мультфильмов. Программа стартует в 17.00. Первым покажут картину «Последний богатырь», снятую режиссером, который имеет отношение к нашему городу - Дмитрий Дьяченко учился в воронежской школе. Завершится «Ночь кино» показом фантастического фильма «Рубеж» с Павлом Прилучным.

В целом в Воронежской области «Ночь кино» пройдет на 70 площадках - районных ДК, кинотеатрах, в парках и скверах. Вход на мероприятия свободный.

АРБУЗНЫЙ РАЙ

25 августа в Воронежской области пройдет очередной гастрономический фестиваль. Любителей бахчевых приглашают на вкусный праздник «Арбузный рай - Петропавловский край». Этот район славится своими арбузами на протяжении столетий, сейчас их выращивают более 200 хозяйств, поля в районе занимают до 420 гектаров. А каких только сортов тут нет: «Кримеон», «Фотон», «Холодок», «Астраханский», «Огонек», «Аризона», «Землянин», «Кадия». Достаток тепла, солнца, легкие почвы позволяют вырастить в Петропавловском крае самые вкусные плоды.

В этом году праздник пройдет в Петропавловке в пятый раз. На фестивальной поляне развернутся крестьянские подворья с разносолами, в том числе, арбузами свежими, мочеными и солеными. В программе тематическое шествие, концерт с участием лучших творческих коллективов области, работа аттракционов. Ну и, конечно, дегустации блюд с арбузами и ярмарка бахчевых.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

25 августа в парке Патриотов рядом с музеем-диорама пройдет патриотический фестиваль «Наша история». Устроители организуют его в форме старинного города, состоящего из слобод.

В творческой слободе выступят Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, ансамбль казачьей песни «Держава», певица Дарья Золотовская, поэтесса Елена Смолицкая, ансамбль русской песни «Раненбургские родники» из Липецкой области, фронтовая артистическая бригада «Солдаты Победы».

В исторической слободе развернутся военно-исторический и древнерусский лагеря клубов исторической реконструкции. Здесь можно увидеть макеты оружия, бытовую утварь, военное обмундирование и повседневные костюмы давно минувших лет.

В музейной слободе воронежцам расскажут о судьбе знаменитого рода Ольденбургских, истории инженерного дела, литературных музейных программах. Здесь представят уникальные документы и фотографии военного времени, выставку кукол из Богучара, народные костюмы, быт и даже музыкальные инструменты старины. Школьные музеи познакомят гостей со своими проектами и экспонатами. Воронежские казаки - со своими традициями и бытом.

Умельцы мастеровой слободы представят свои поделки - керамику, куклы ручной работы, народные полотенца, резьбу по дереву, игрушки. Книжная слобода представит выставку исторической и редкой литературы.

В игровой слободе можно будет поиграть в настольные игры и старинные русские забавы (бирюльки), сложить оригами, украсить себя аквагримом, попробовать свои силы в гончарном деле и песочной анимации.

В гастрономической угостят вкусностями из Липецкой области, а также блюдами знатока традиционной русской кухни Виктора Кобилова.

В галерейной слободе воронежцы смогут увидеть работы художников Ярослава Дмитриева и Романа Жиляева.

Начало в 12.00. Вход свободный.

ХОПЕРСКИЕ БАЙКИ

В Хоперском заповеднике 25 августа пройдет фестиваль экотуризма и этнографии"Хоперские байки". Отпраздновать таким образом решили 90-летие Новохоперского района.

- Гостям будет представлен творческий колорит Прихоперья: интересные "байки" о красоте природы родного края, песни и частушки в исполнении солистов и вокальных ансамблей. Мастера традиционных ремесел и народных промыслов представят свои работы и проведут мастер-классы, - сообщают на сайте заповедника.

На следующий день, 26 августа, для гостей проведту экскурсию по заповедным тропам.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЛАТОНОВА

В этом году исполняется 119 лет со дня рождения Андрея Платонова (28 августа) и 100 лет с начала литературной деятельности нашего прославленного земляка, автора «Чевенгура» и «Котлована». К этим датам литературный музей приурочил несколько мероприятий.

25 августа в здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3) в беседе «Солнце детства» обсудят тему детства в творчестве Андрея Платонова. Также в этот день запланирована встреча «Начало творческого пути Андрея Платонова».

26 августа в здании Мещанской управы пройдет встреча «Житель родного города» с беседой и экскурсией по экспозиции «Андрей Платонов». В этот же день в 15.00 стартует пешеходная экскурсия по городу «Воронеж Андрея Платонова».

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВОСКОГРАФИИ

26 августа в музее имени Крамского пройдет мастер-класс по воскографии. Его проведет воронежский художник-график Денис Булавинцев.

На занятии участники научатся работать в технике воскографии, самостоятельно подготовят поверхность для последующего процарапывания рисунка и создадут свои художественные произведения, сообщили в музее.

Мастер-класс рассчитан на детей от 8 лет и их родителей.

Начало в 12.00.

ВЫСТАВКА ИЗВЕСТНОГО ЖУРНАЛИСТА

В Доме журналистов открылась выставка «С миру по фотке». Это «персоналка» известного воронежского журналиста и писателя Виталия Жихарева.

Виталий Иванович в журналистике с 1970 года, в разное время возглавлял ведущие СМИ области. Является лауреатом премии Правительства РФ в области средств массовой информации, премии «Золотой гонг», включен в «Золотой фонд Воронежской области», награжден медалью «За труды во благо земли Воронежской». В творческой копилке мастера 13 историко-документальных книг.

Эта фотовыставка - четырнадцатая на счету Виталия Жихарева. Экспозицию приурочили к 70-летнему юбилею автора. Она состоит из четырех разделов: «Путешествия», «Портреты», «Двое» и «Природа».

Посмотреть экспозицию можно до 15 сентября, вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКОВ ДНР И ЛНР

В музее имени Крамского открылись две новые выставки. Свои работы на суд воронежцев представили художники из соседних Донецка и Луганска.

Равиль Акмаев привез в столицу Черноземья из 86 произведений в технике живописи и графики. «Друг из Донецка» показывает внутренний мир художника, построенный на тонких жизненных наблюдениях и богатой творческой фантазии. Этот мир густонаселен как вымышленными персонажами, так и реальными историческими личностями: на полотнах короли и шуты, известные писатели, поэты, музыканты и артисты, государственные деятели и наши современники представлены через ироничную призму видения автора.

Выставка Сергея Кондрашова объединила сотню произведений автора, живопись и графику - портреты, пленительные пейзажи, а также работы, посвященные вооруженному конфликту на востоке Украины.

Выставки можно будет посмотреть до 2 сентября.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

В зале на Кирова, 8 открылась фотовыставка, посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны. Проект представляет около 400 фотографий, собранных Сергеем Соболевым с 2014 года. Часть снимков присылали ему воронежцы из личных архивов.

Выставка включает несколько разделов: «Воронежцы в Первой мировой войне», «Русский экспедиционный корпус во Франции 1916-1918гг.», «Авиация и Военно-морской флот во времена Первой мировой войны», «Защита крепости Осовец. Атака мертвецов» (показывающий подвиг 226-го Землянского полка, отразившего газовую атаку немцев), а также уникальная фотография «Кексгольмского Его Императорское Величество Австрийского полка», запечатлевшая тысячу солдат и офицеров.

Посмотреть уникальную фотохронику войны, закончившейся сто лет назад, можно бесплатно.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА

С 17 августа в Воронеже работает выставка «Политика принятия». Посмотреть современное искусство можно на новой площадке музея имени Крамского в Доме губернатора (пр.Революции, 22).

Суть выставки современных художников «Политика принятия» состоит из размышлений о социуме, о взаимодействии между теми, с кем мы общаемся в течение жизни, о тех основах, на которых они строятся, вариативности иерархии или горизонтали отношений.

В экспозицию вошли разноплановые произведения искусства (аудио- и видеоарт, графика) семи художников из Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга, подготовленные участниками специально для этой выставки.

Посетить ее можно до 9 сентября по четвергам с 17.00 до 19.00, воскресеньям с 12.00 до 14.00.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ