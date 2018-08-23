Женщину из Воронежа, судившуюся из-за операции по увеличению груди, заставляют платить компенсацию медикам

СЕГОДНЯ 19:22 2018-08-23T19:22:28+03:00

По словам пострадавшей, денег для этого у нее нет

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Завершились судебные разбирательства по поводу операции по увеличению груди, которую сделали жительнице Воронежа. Напомним, пять лет назад женщина решилась воспользоваться услугами пластического хирурга частной клиники. Она увлекается танцами живота и решила сделать свои формы более пышными. Однако оказалась крайне недовольна результатами операции. По ее мнению, бюст стал асимметричным. Хирург отказался исправить недостаток бесплатно. Женщина решила так это дело не оставлять и подала в суд на клинику.

Операция стоила 90 тысяч рублей, 40 тысяч получили врачи за работу, в еще 50 обошлись импланты. Жительница Воронежа утверждает, что их тоже покупали медики, в клинике придерживаются версии, что «расходные материалы» приобретала сама клиентка.

Как бы то ни было, она подала на клинику иск на 1 миллион 600 тысяч рублей в Коминтерновский районный суд. Однако там посчитали, что в этом деле правы врачи. И рассудили, что заплатить должна сама истица - 135 696 рублей за судебные расходы. Женщина пыталась обжаловать это решение в Воронежском областном суде. Но высшая инстанция оставила вердикт своих коллег без изменений.

По словам нашей собеседницы, денег на оплату издержек у нее нет, так как работать в полную силу не имеет возможности из-за последствий операции. Между тем, помимо оплаты судебных издержек, ей предстоят расходы на повторную операцию. И не исключено, что она вынуждена будет обратиться к благотворительным организациям или к частным лицам за помощью.