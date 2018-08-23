Женщину из Воронежа, судившуюся из-за операции по увеличению груди, заставляют платить компенсацию медикам
Завершились судебные разбирательства по поводу операции по увеличению груди, которую сделали жительнице Воронежа. Напомним, пять лет назад женщина решилась воспользоваться услугами пластического хирурга частной клиники. Она увлекается танцами живота и решила сделать свои формы более пышными. Однако оказалась крайне недовольна результатами операции. По ее мнению, бюст стал асимметричным. Хирург отказался исправить недостаток бесплатно. Женщина решила так это дело не оставлять и подала в суд на клинику.
Операция стоила 90 тысяч рублей, 40 тысяч получили врачи за работу, в еще 50 обошлись импланты. Жительница Воронежа утверждает, что их тоже покупали медики, в клинике придерживаются версии, что «расходные материалы» приобретала сама клиентка.
Как бы то ни было, она подала на клинику иск на 1 миллион 600 тысяч рублей в Коминтерновский районный суд. Однако там посчитали, что в этом деле правы врачи. И рассудили, что заплатить должна сама истица - 135 696 рублей за судебные расходы. Женщина пыталась обжаловать это решение в Воронежском областном суде. Но высшая инстанция оставила вердикт своих коллег без изменений.
По словам нашей собеседницы, денег на оплату издержек у нее нет, так как работать в полную силу не имеет возможности из-за последствий операции. Между тем, помимо оплаты судебных издержек, ей предстоят расходы на повторную операцию. И не исключено, что она вынуждена будет обратиться к благотворительным организациям или к частным лицам за помощью.