В Воронеже появится детский корпус тубдиспансера и новая офтальмологическая поликлиника

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-23T15:56:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший вторник, 21 августа, Воронеж посетила заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. Сенатор побывала в ряде медицинских учреждений, после чего встретилась с врио губернатора Александром Гусевым.

Они обсудили вопросы развития социальной сферы Воронежской области. Речь шла о подготовке и продвижении ряда предложений региона на федеральный уровень, а также об участии в национальных проектах, в том числе в сфере здравоохранения.

Так, в настоящее время область рассчитывает войти в программу «Десятилетие детства» с проектом строительства детского онкогематологического центра на базе Воронежской областной клинической больницы № 1. Кроме того, удалось окончательно согласовать на следующий включение год в адресную программу Министерства здравоохранения РФ строительства детского корпуса Воронежского областного туберкулезного диспансера. Вся документация по объекту подготовлена.

Также Галина Карелова рассказала Александру Гусеву о своем посещении Воронежской областной клинической офтальмологической больницы. Вице-спикеру Совета Федерации представили проект новой поликлиники на 200 посещений в день (100 посещений в каждую из двух смен), которая разместится на базе старого корпуса больницы. Сейчас поликлиника способна обеспечить 68 посещений в смену, что недостаточно.

В настоящее время идут работы по реконструкции объекта – завершен демонтаж, надстраивают два новых этажа. Комфортные помещения будут оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Будет организована диагностическая линия для подготовки пациентов к приему, установлены инфоматы электронной очереди. Кроме того, появится саll-центр для оперативного решения вопросов. Рабочие места автоматизируют, а консультировать детей и взрослых будут раздельно. Стоимость работ составляет более 100 млн. рублей. Открыть поликлинику планируется весной следующего года.

Сенатор отметила, что проблемы со зрением являются актуальными для всех возрастов, и реабилитационная техника, которая появится в новой поликлинике, позволит существенно улучшить качество обслуживания пациентов.