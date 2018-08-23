«Газпром межрегионгаз Воронеж» подвело итоги конкурса «Надежный партнер» 2017/2018гг

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-23T13:16:47+03:00

Сегодня в преддверии профессионального праздника Дня работников нефтяной и газовой промышленности в центральном офисе компании состоялось вручение благодарственных грамот победителям конкурса «Надежный партнер» 2017/2018гг

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Проведение конкурса стало традиционным и является неотъемлемой частью взаимодействия поставщика ресурса с потребителями региона.

Благодарности вручил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» Константин Зубарев.

Места распределись следующим образом.

В номинации теплоснабжающие организациипобедителями стали

3 место - МУП «БТС» Бутурлиновского района - директор Михин Александр Ильич;

2 место - АМУП «Райтеплосеть» (Аннинский район) – директор Кобзев Александр Николаевич;

1 место - ООО «УРЭП» Хохольского района – директор Авдеева Нина Павловна.

В номинации администрации муниципальных районовпризерами стали:

3 место – Администрация Бутурлиновского муниципального района – глава администрации Матузов Юрий Иванович;

2 место - Администрация Аннинского муниципального района – глава администрации Авдеев Василий Иванович;

1 место - Администрация Хохольского муниципального района – исполняющий обязанности главы администрации Ельчанинов Михаил Петрович

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Отдельно было отмечено МКП «Воронежтеплосеть» - крупнейшиетеплоснабжающие предприятие города Воронежа. Конструктивная позиция руководства организации и городских властей, позволяет МКП «Воронежтеплосеть» производить оплату поставляемого газа строго в соответствии с утвержденными планами-графиками погашения задолженности за газ, тем самым обеспечивая стабильный уровень показателей платежной дисциплины предприятия. В этом году предприятие входит в новый отопительный сезон с минимальной задолженностью.

Также, дипломом «Стратегический партнер» был отмечен крупнейший потребитель газа в регионе, производитель минеральных удобрений– АО «Минудобрения» г. Россошь. Предприятие производит платежи в строгом соответствии стребованиями законодательства и условиями договора поставки газа.

В группе население, победителями (методом случайного отбора) стали 20 человек, из более 370 тысяч добросовестных абонентов, которые автоматически попали в списки возможных победителей.

«Как гарантированный поставщик компания «Газпром межрегионгаз Воронеж» на протяжении многих лет осуществляет бесперебойную поставку газа потребителям Воронежской области. При этом важно, чтобы предприятия, абоненты осуществляли своевременную оплату потребленного ресурса. Значимость обоюдного исполнения обязательств, ответственность поставщика и потребителя очень важны. Победа в конкурсе говорит о высоком качестве делового сотрудничества и эффективной экономической деятельности предприятий-партнеров», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» Константин Зубарев.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» - компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ОАО «Газпром») и осуществляющая поставку природного газа всем категориям потребителей Воронежской области.