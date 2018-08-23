Александр Гусев: «В состав открытого кадрового резерва приглашаем всех, кто имеет соответствующие знания и компетенции»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-23T12:03:47+03:00

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В рамках мероприятия врио губернатора объявил о старте открытого конкурса управленцев Воронежской области «Команда будущего».

«Реформа госуправления - всерьез и надолго, а не предвыборная игрушка»

Меньше года назад три российских региона вошли в пилотный проект Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) по внедрению современной (эффективной) системы государственного управления. Помимо Воронежской в эксперименте приняли участие Калининградская и Рязанская области.

В начале июля эксперты РАНХиГС провели для членов правительства Воронежской области стратегическую сессию «Современное государственное управление: приоритеты и проблематизация». Это своего рода тренинг, на котором каждый чиновник выполнял как индивидуальные, так и командные задания.

В продолжение темы также с участием представителей РАНХиГС в минувший вторник в конференц-зале одного из отелей Воронежа прошла экспертная сессия «Современное государственное управление». В ней помимо врио губернатора Александра Гусева и его подчиненных принял участие глава Рязанской области Николай Любимов. Главной темой сессии стал поиск квалифицированных кадров для системы госуправления в нашем регионе.

- Полтора месяца прошло с того момента, как мы объявили о старте проекта. И сегодня фактически запустили новый этап. Но сразу хочу сказать, что не все коллеги оценили эту работу как важную и постоянную. Посчитали, что это такая предвыборная игрушка, которая закончится. Хочу вас разуверить: во-первых, это всерьез - мы запускаем механизм, который приведет к трансформации системы госуправления, и во-вторых, вы должны понимать, что этот процесс продлится минимум два года. За это время мы должны изменить подходы к госуправлению не только в правительстве области, но и на уровне местного самоуправления. Мы должны себя вытащить из той зоны комфорта, в которой находились последние 7 - 8 лет. Система взаимоотношений у нас была достаточно жестко выстроена по вертикали, она принесла очень хорошие результаты для области. Но жизнь меняется, и мы должны эти изменения отслеживать, - обратился к присутствующим Александр Гусев.

Требуются компетентные управленцы с высокой мотивацией

Далее глава региона заявил о запуске нового проекта по формированию открытого кадрового резерва:

- Сегодня даем старт новому проекту - формированию открытого кадрового резерва. У нас в правительстве существует кадровый резерв, но он носит формальный характер, мы замкнулись внутри исполнительных органов власти. Схема ломается, и мы приглашаем в состав этого резерва всех, кто посчитает возможным в нем участвовать и имеет соответствующие знания и компетенции. Но это не значит, что любой человек, который захочет оказаться в числе этих резервистов, будет в него включен, - заявил Александр Гусев.

По мнению главы региона, это должны быть активные, инициативные и компетентные люди. Формирование кадровых ресурсов необходимо провести в максимально короткие сроки. Перед Воронежской областью стоят ответственные амбициозные задачи.

- Я надеюсь, что мы сможем привлечь максимальное количество людей, обладающих высокой мотивацией для тех положительных изменений, которые сейчас ждет от нас население. Процесс, безусловно, непростой, но мы должны провести его очень быстро. Я считаю, что до конца года костяк кадрового резерва должен быть уже сформирован. Самым важным этапом открытого конкурса будет отбор - это будет уже личная встреча, фактически интервью, и именно там мы и сможем понять, насколько человек готов и нужен нам, - сказал Александр Гусев.

В основе пилотного проекта РАНХиГС, предполагающего реформу госуправления, - установка на открытость власти, стратегичность, командность, целеустремленность, эффективность, гибкость, использование лучших практик. Принять участие в отборе смогут все желающие в возрасте от 25 до 55 лет с высшим образованием и опытом управленческой деятельности. Каждого кандидата будут ждать испытания: анкетирование, отбор, дистанционное тестирование, предварительное более углубленное тестирование и собеседование. Заявку на участие в конкурсе можно будет подать в интернете. Те, кто пройдут все этапы, войдут в «горячий» кадровый резерв, который будет, как отметил врио губернатора, находиться в актуальном состоянии, постоянно получать знания.

- Это тот источник, из которого мы будем брать кандидатов на вакантные должности. Эти люди могут также уходить в бизнес, на государственные должности в другие регионы. И я надеюсь, что мы сможем создать такой кадровый резерв на территории нескольких областей, - сказал Александр Гусев.

Кроме того, он отметил, что у общества сегодня есть определенный запрос к власти - система госуправления должна быть открытой, чтобы население через общественные институты, некоммерческие организации могло участвовать в обсуждении проблем и принятии решений:

- Мы должны построить и запустить механизм, который обеспечивал бы взаимодействие правительства области и общества. Это очень сложный процесс.

Александр Гусев также провел встречу с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, принимавшим участие в экспертной сессии в Воронеже. Главы регионов обменялись впечатлениями о проекте реформирования системы госуправления. В Рязанской области проектом РАНХиГС охвачено уже более 43 тыс. государственных и муниципальных служащих, представителей подведомственных организаций министерств и ведомств. Александр Гусев и Николай Любимов договорились об обмене опытом.