Нужна команда: кто поддерживает кандидатов в губернаторы Воронежской области?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-23T10:34:49+03:00

Разбираемся, на кого из региональных лидеров могут рассчитывать претенденты на главное кресло региона

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Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Эти слова древнегреческого драматурга и поэта Еврипида актуальны и по сей день, несмотря на то, что были произнесены еще до нашей эры. Судя по всему, у нынешних кандидатов на пост губернатора Воронежской области, друзей или, по крайней мере, сторонников много, ведь каждый из них собрал не меньше 270 достоверных подписей в листах поддержки. Это зачастую депутаты, главы муниципальных районов и городских округов. Но интереснее разобраться, кто из нынешних лидеров общественного мнения выступает за претендентов на главное кресло региона.

На сайте избирательной комиссии Воронежской области информации пока не так много. Например, были зарегистрированы представители по финансовым вопросам. Но есть ли смысл их сравнивать? Свою «казну» все кандидаты доверили однопартийцам, сведущим в денежных делах.

Лишь депутат Гордумы, кандидат от ЛДПР, Олег Бурцев официально обозначил доверенное лицо – местного активиста Константина Квасова, который известен своей гражданской активностью. Его же Олег Бурцев видит и в качестве сенатора. Другой претендент – замгендиректора ЗАО ФК «Аксиома» Александр Овсянников, но он не может похвастать той же активностью.

Николай Воронин, представляющий КПРФ, в одном из интервью рассказывал, что о выдвижении ему объявил его товарищ по партии Сергей Рудаков, заместитель председателя Воронежской Облдумы. Можно предположить, что у Николая Ивановича есть авторитет и поддержка среди некоторых коллег по региональному парламенту.

В целом же Николай Воронин опирается на тех, кто связан с его партией: в числе возможных сенаторов он, например, выдвинул депутата Гордумы Константина Ашифина. Константин Григорьевич в свое время и сам пытался стать губернатором или мэром Воронежа, так что, наверное, может дать коллеге несколько ценных советов.

Руководитель аппарата местной «Справедливой России» Виктор Соколов, директор ООО «Трансгруз» Юрий Сафонов и депутат Гордумы Артем Рымарь – это те люди, в которых видит поддержку редактор районной газеты «Россошь» Виталий Климов. Именно их кандидат от «СР» выдвинул в сенаторы. Пожалуй, наибольший политический вес из них имеет именно Артем Рымарь. Ранее он работал в прокуратуре и обещает бороться с коррупцией.

А вот фамилии в списке предполагаемых сенаторов Игоря Перевезенцева вряд ли вам о чем-либо скажут: Николай Орлов, Марина Чеботарева и Татьяна Малкина. Оказывается это три менеджера из… ИП Перевезенцев И.Г. Молодой кандидат от «Партии Роста» импонирует некоторым воронежцам, но политического веса его окружению, видимо, пока не хватает.

Доцент кафедры истории России ВГУ Аркадий Минаков, представляющий партию «Родина», вероятно, заметен в ученом сообществе. Например, в социальных сетях у него есть фото, где он что-то активно обсуждает с профессором МГИМО Юрием Вяземским. Или вот другой «пост» рассказывает о встрече Аркадия Юрьевича с известным историком Модестом Колеровым.

Но кто поддерживает представителя «Родины» в регионе? В его команде сенаторов известный публицист Святослав Иванов, а также топ-менеджеры АО «Завод ЖБИ №2» гендиректор Александр Полянских и замгендиректора Инна Чекмарева. Видимо, на них и опирается Аркадий Минаков.

В общественный штаб в поддержку Александра Гусева вошли 29 человек. Среди них Иван Мошуров, главврач областного онкологического диспансера. Ректоры сильных вузов региона – Дмитрий Ендовицкий (ВГУ), Сергей Колодяжный (ВГТУ), Сергей Филоненко (ВГПУ). Поддерживает кандидата от «ЕР» и президент Торгово-промышленной палаты Юрий Гончаров. В качестве сенатора Александр Гусев выдвинул Галину Карелову, то есть нынешнего представителя региона в Совете Федерации.

Таким образом, Гусева окружают статусные эксперты из разных областей, которые в случае необходимости, донесут до своего кандидата мнение любой группы населения – от студентов до бизнесменов.

Сколько бы друзей и соратников ни было у того или иного кандидата, главные люди, чьи сердца и умы они должны завоевать – это мы, избиратели. Однако важно понимать: любой человек в той или иной мере часть своего окружения. И когда вы будете выбирать будущего губернатора, задумайтесь, ведь вместе с ним 9 сентября вы выбираете и его команду.

Автор Евгений Медведев.