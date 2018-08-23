Прибрежную зону на левом берегу Воронежа благоустроят к 2019 году

СЕГОДНЯ 09:05 2018-08-23T08:27:22+03:00

На территории в 11 тысяч кв. м. расцветет настоящий парк

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4,5 миллиона рублей будут инвестированы в благоустройство сквера около нового торгово-развлекательного комплекса «Европа» на Ленинском проспекте. В прибрежной зоне, площадью более 11 тысяч кв. метров должны появиться газоны, декоративные деревья, места для отдыха, а также детские и спортивные площадки. Так, когда же все это ждать?

- Компания «Промресурс» изначально не планировала благоустройство территории

за ТЦ «Европа» в связи с тем, что данный участок ей никогда не

принадлежал, являясь муниципальной собственностью. Эскизный рисунок

благоустройства близлежащей к торговому комплексу территории, представленный

на градостроительном совете, был одобрен Управлением архитектуры и

градостроительства Воронежской области. На нем изображалось, как могла бы

выглядеть эта территория, если найдутся инвесторы, которые решат

профинансировать работы по благоустройству. Оказалось, что несколько

воронежских коммерческих структур были готовы инвестировать строительство

сквера, и мы решили действовать сообща, - прокомментировал ситуацию Николай Полторацкий, депутат Курской облдумы, глава ГК «Промресурс».

Свои 1,5 млн рублей собственник торгового комплекса перечислил сразу после подписания договора с Управой. Почему же открытие торгового комплекса состоялось раньше, чем было закончено благоустройство? В ГК «Промресурс» объяснили, что у администрации области возник ряд трудностей: например, с разрешением на ведение работ в охранной прибрежной зоне. В общем – все уперлось в «бумажки».

- Главой города было дано указание комплексно подходить к развитию территорий, поэтому считаем целесообразным продолжить благоустройство сквера «Ильича»: склона и смотровой площадки, в дальнейшем с обустройством тематического парка. Управой района подписано трехстороннее соглашение (договор о совместной деятельности) с ООО ГК «Промресурс», ООО «Город еды», ООО «ВТГ» и ООО «ДКОМСТРОЙ» с целью благоустройства и организации малых архитектурных форм на земельном участке по Ленинскому проспекту , 95б, - сообщили Юрий Бавыкин, руководитель управы Левобережного района.

В Управе нам также прислали план-график выполнения работ. Так, в прибрежной зоне за ТРК уже прошла санитарная вырубка и обрезка деревьев, была удалена поросль и выкорчеваны старые пни. В октябре будет уложена тротуарная плитка и появится поребрик. После этого работы «заморозит» зима. Возобновится благоустройство в марте 2019 года: например, воронежцам обещают обустроить площадку некой эко-плиткой, вокруг появятся различные архитектурные малые формы и, конечно же, лавочки. Так что на левом берегу расцветет настоящий парк.