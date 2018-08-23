Общественный штаб одобрил предвыборную программу Александра Гусева и внес свои предложения

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-23T09:45:10+03:00

Они выразили свою четкую позицию и однозначную поддержку зарегистрированному кандидату от партии «Единая Россия» Александру Гусеву на предстоящих 9 сентября выборах

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В Общественном штабе поддержки кандидата на должность главы региона Александра Гусева – известные и уважаемые не только в регионе, но и за его пределами политики, лидеры общественных организаций, представители образования, культуры, здравоохранения, малого и среднего бизнеса, фермеры, руководители крупных промышленных предприятий.

Они выразили свою четкую позицию и однозначную поддержку зарегистрированному кандидату от партии «Единая Россия» Александру Гусеву на предстоящих 9 сентября выборах, обсудили план первоочередных действий, высказали свои предложения в предвыборную программу кандидата.

Как подчеркнул заместитель председателя Общественного штаба, почетный гражданин Воронежской области Александр Соловьев, задача Штаба – обеспечить прямую связь с населением: «Нам необходимо, чтобы новый губернатор – в данном случае, наш кандидат Александр Гусев, – знал все пожелания воронежцев».

Улучшения в каждый дом

Этой цели послужил оживленный обмен мнениями на площадках Штаба. Так, в ходе

круглого стола «Среда обитания» представители Подгоренского и Острогожского

районов предложили заняться реконструкцией школ, построенных в 70–80-е годы

прошлого века. Это укрепит образовательную базу в малых городах и повысит

качество обучения без лишнего роста бюджетных расходов. Кроме того,

представители районов заявили о своей поддержке территориального общественного самоуправления (ТОС) и предложили создать областную программу сохранения малых рек таких, как Усманка, Тихая сосна, Битюг.

По мнению эксперта Сергея Колодяжного, улучшить среду обитания поможет и рациональное использование общественных объектов. Например, вторую смену сельских школ надо отвести под обучение подростков рабочим специальностям, чтобы молодежь оставалась на селе.

Социальная ответственность

Развитие социального предпринимательства обсудили на экспертной площадке

«Социальная ответственность». По мнению участников, малому бизнесу пора приложить свои силы к решению социальных проблем: возрождение культурных традиций, социализация и трудоустройство инвалидов, развитие института семьи, спорт и здоровье, а для этого органы власти могут сформировать своего рода государственный заказ. То есть информировать бизнес, принимать меры поддержки (например, объявить конкурс лучших проектов, подготовленных благотворителями и меценатами) и стимулировать открытие небольших производств на селе.

Участники дискуссии на площадке «Здоровье», в числе которых был доктор медицинских наук, профессор Игорь Есауленко, отметили, что сегодня многофункциональные спортивные площадки есть даже в отдаленных селах, и это дало мощный импульс развитию здорового образа жизни.

К тому же, строительство таких объектов здравоохранения, как ФАПы и амбулатории, в Воронежской области поставлено на поток. До конца текущего года в районах построят еще 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 13 врачебных амбулаторий, 30 спортивных площадок, две школы и четыре детских сада.

Кадры

Однако проблемой сельской медицины остается нехватка кадров. Для ее решения

надо внедрять успешные практики в соцподдержке медработников, дистанционную медицину и обучение врачей в сельских районах. Кроме того, специалисты-педиатры предложили возродить государственные центры медико-психолого-педагогической поддержки и реабилитации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Принципиальные вопросы обсуждались на площадке «Реформа государственного управления». Так, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» Иван Алейник подчеркнул, что сегодня местная власть обязана согласовывать свои решения во многих инстанциях, хотя в большинстве случаев ей надо решить весьма простые задачи. Выход из положения предложен следующий: расширить полномочия муниципалитетов, то есть повысить качество управления на том уровне, который ближе всего к людям.

В этой связи эксперт в сфере государственного управления Евгений Подвальный отметил, что дискуссия стала вкладом в работу, которая уже ведется в Воронежской области. С мая 2018 года регион участвует в пилотном проекте по реформированию госуправления. Это – один из трех проектов, проходящих «обкатку» на территории РФ, – они несколько отличаются друг от друга и в сумме дают ценную информацию для развития реформы.

«Система управления должна быть эффективной на всех уровнях, от федерального до муниципального, который, пожалуй, надо считать самым сложным. Сегодня там больше всего проблем – в межбюджетных отношениях, передаче полномочий и так далее.

Кстати, основная часть круглого стола «Реформа госуправления» была посвящена именно местной власти. Система должна быть прозрачной, понятной для граждан и нацеленной на максимальное удовлетворение их нужд», – рассказал Евгений Подвальный.

Подводя итог дискуссий, эксперты Общественного штаба в поддержку Александра Гусева выразили уверенность, что их кандидат учтет пожелания воронежцев в планах развития области.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича.