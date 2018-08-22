В мэрии Воронежа нашли способ отремонтировать дворы ленивых горожан

СЕГОДНЯ 15:03 2018-08-22T15:05:01+03:00

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Комиссия из чиновников мэрии в среду объехала дворы Ленинского и Советского районов, в которых идет благоустройство в рамках программы «Формирование современной городской среды», чтобы вовремя выявить недостатки и услышать пожелания местных жителей.

Во дворе на улице Ворошилова, 44 контролеры заметили пробившуюся сквозь новый асфальт древесную поросль. Подрядчик пообещал устранить недостаток.

«Забытый» проезд обнаружили на Южно-Моравской у домов 26 и 27. По соседству с отремонтированным двором дома №24, где установили новое игровое и спортивное оборудование, разбитая дорога выглядела настоящими руинами. Сотрудники мэрии попросили подрядчика в следующем году уложить новый асфальт и здесь.

На той же улице у дома №52 благоустройство завершено на 92%, однако рабочие не успели закрепить установленное недавно ограждение тротуара, и пообещали сделать это в ближайшее время.

А вот качество работ по адресам Чапаева,124 и 126 нареканий контролеров не вызвало. Комиссия примет эти объекты.

Во всех остальных случаях акты приемки выдадут только после работы над ошибками.

Местные жители воспользовались предоставившейся возможностью напрямую пообщаться с руководителями горадминистрации. Жительница дома 28 по Бульвару Пионеров попросила чиновников посодействовать в опиловке деревьев и обустройстве парковки.

Но, к сожалению, многие дворы по-прежнему пребывают в разрухе. И вовсе не потому, что чиновники не выделяют денег на их ремонт. Просто в этих домах живут пассивные горожане. Участие в программе благоустройства двора предусматривает проведение общего собрания жильцов дома, составление протокола и оформление заявки на ремонт. По собственному желанию чиновники не могут прийти и «осчастливить» воронежцев, даже не заявивших о своем желании благоустроить двор. Законом такое не предусмотрено.

Поэтому мэрия решила направить в Минстрой письмо с просьбой разрешить выполнять минимальный перечень работ без заявок. В него войдут асфальтирование территории, установка бордюров, скамеек и монтаж освещения.