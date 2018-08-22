Пять причин бросить всё и уехать в Воронеж, по-голландски!

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-22T17:30:29+03:00

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Рене Кремерс прибыл в столицу Черноземья в составе делегации голландских фермеров. Главная цель – обмен опытом в сфере молочного животноводства. Господин Кремерс многократно бывал в Воронеже по рабочим моментам и успел увидеть здесь большие возможности для развития сельскохозяйственного бизнеса, красивую природу и отзывчивых людей, а также полюбить ряженку «Вкуснотеево» и глазированные сырки. Да так увлекся, что у себя на родине стал скучать по исконно русскому продукту, аналога которого в Голландии пока нет.

Рене Кремерс, управляющий директор компании «Difco. International»: «Сегодня со мной в Воронеж приехали голландские фермеры посмотреть, как работает молочный сектор в России. Многие из них впервые в вашей стране и искренне удивлены реальной ситуации, на примере Воронежа. Молочная отрасль активно развивается на самых современных фермах и молочных заводах. В супермаркетах не пусто, как привыкли думать мои соотечественники, а разнообразно и много качественных молочных продуктов достойных похвалы. Очень люблю клубничный йогурт «Вкуснотеево» и вкусные сырки».

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Питер Альберт и Жанет Браудсма, семья голландских фермеров: «Мы с мужем впервые в России, нам очень понравился Воронеж, приятно посмотреть на то, как современно он выглядит сегодня, нам на экскурсии рассказали, что это город-герой и здесь в войну шли ожесточенные бои. Хорошо, что сегодня всё так красиво, нас также приятно удивило качество жизни людей. Сегодня мы побывали на ферме компании «Молвест» в Аннинском районе. Это очень большое хозяйство, у нас на ферме 300 голов, а здесь 5500! Мы приняли участие в дегустации вашей воронежской продукции, и знаете, что мы думаем? Нам кажется, что ваши сырки премиум могут занять достойное место на полках наших супермаркетов. У вас есть чему поучиться».

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А ведь и правда, в селе Архангельское Воронежской области находится самая крупная ферма Европы (по данным компании «Молвест»). Хозяйство было возведено здесь с нуля буквально за один год.

Анатолий Лосев, генеральный директор группы компаний «Молвест»: «Конечно, не стану отрицать, что сырьевая база для сыродельного производства появилась у нас, в том числе, с введением ответных действий России на западные санкции. Эмбарго изменило российский рынок и ознаменовало «сырный бум», в частности, в Воронежской области. Спустя четыре года мы с уверенностью можем сказать, что наши сыровары делают отличную моцареллу и буррату. И не только».

Масштаб производства и динамика развития аграрных проектов воронежской компании впечатляет европейских фермеров. Они отмечают, что российскую моцареллу от итальянской по качеству и вкусу не отличить.

К слову, компания «Молвест» уже несколько лет сотрудничает с голландскими партнёрами в сфере молочного животноводства, сотрудники предприятия обещали гостям в скором времени нанести ответный визит в страну тюльпанов и ветряных мельниц.

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