Как изменится медицина Воронежской области в ближайшие пять лет?

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-22T10:28:35+03:00

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К 21 декабря 2020 года дом Тулинова-Вигеля, что расположен в Воронеже на улице Вайцеховского, будет отреставрирован примерно за 427 миллионов рублей. Здание было построено еще в 18-м веке. Теперь же оно должно превратиться в современную поликлинику онкодиспансера, мощностью до тысячи посещений в смену. Кроме того, на 2019-2021 годы планируется строительство нового хирургического корпуса за 3,5 млрд рублей.

Дом Тулинова-Вигеля обязан стать значимым местом не только с точки зрения истории, но и благодаря своей медицинской оснащенности. Согласитесь, хорошая медицина – это один из главных показателей современного развивающегося региона. Так, как же обстоит с ней ситуация в Воронежской области?

Развитие медицины зависит от людей

Не так давно в наш регион приезжала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что Воронежская область должна принять участие в семи федеральных проектах национального проекта «Здравоохранение». Благодаря этому к 2021 году у нас не останется населенных пунктов с численностью населения более 100 человек без доступной первичной медицинской помощи.

Добиться такого результата нельзя без выверенной и планомерной работы, на которую сейчас и нацелено правительство Воронежской области. В ближайшие 3-5 лет планируется построить 14 крупных медицинских объектов – это поликлиники, стационары и подстанции скорой медицинской помощи. Кроме того, в области ежегодно будет появляться до 30 новых ФАПов и врачебных амбулаторий. Согласитесь, эти цифры впечатляют.

Помните, как неудобно было получать талончики и искать бумажные карты? Забудьте. Благодаря централизации информации, поступающей из всех медицинских организаций, будет создано единое «облачное» информационное поле. А это значит, что вам больше не придется толкаться в очередях.

- Наш потенциал в развитии медицины - это не только строительство новых объектов, технологическое переоснащение, но и люди - доктора, средний медицинский персонал, их квалификация. Это новые подходы и ответственное, человечное отношение со стороны всего персонала, который занят в медицинской сфере. Чтобы каждый, кто обращается за медицинской помощью, почувствовал теплоту и добро, понимал, что он здесь найдет помощь и защиту в нелегкой ситуации, в которой оказался, - подчеркнул глава региона Александр Гусев.

И результаты работы уже видны: пожалуй, главный показатель – в 2017 году общая смертность населения региона снизилась на 4%.

От кадров до демографии

Но давайте подробнее разберемся: что же такое национальный проект «Здравоохранение»? Это комплексная программа, которая поможет найти ответы как на кадровые вопросы, так, например, и на вопросы, касающиеся информационной системы.

Однако чтобы не быть голословными, давайте остановимся на трех наиболее значимых проектах. Один из них, «Борьба с онкологическими заболеваниями», как раз предполагает развитие сети первичных онкоцентров в районах. Да, показатель смертности онкобольных в Воронежской области в 2017 году и так был на 9,5% ниже среднероссийского. Но ведь эту работу нужно продолжать.

Так же к 2020 году должно завершиться формирование сети медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, благодаря одноименному проекту. Цель проста: своевременную помощь должен получить каждый житель нашего региона, где бы он ни жил.

Другой особо важный региональный проект касается развития детского здравоохранения. Запланированы изменения в 48 детских поликлиниках. Речь идет о повышении доступности и качества не только первичной, но и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Демографический вопрос – вообще крайне актуален для всей нашей страны. Не даром именно под эту проблему был разработан отдельный проект «Демография». Продолжительность здоровой жизни воронежцев должна вырасти до 67 лет. И тут всем важно понять, что это зависит не только от правительственных программ или медиков, но и от самих нас.

Автор Петр Мамонтов.