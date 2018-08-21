Необычную биокартину создадут французские художники на Воронежском международном фестивале садов и цветов «Город-Сад»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-21T15:30:58+03:00

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С 30 августа по 2 сентября при активной поддержке Правительства региона и врио губернатора Александра Гусева в Воронеже пройдет восьмой ежегодный фестиваль садов и цветов «Город-сад». Поскольку 2018 год объявлен годом волонтера и годом Японии, эти темы найдут отражение в программе фестиваля.

- Прошлогодний формат проведения фестиваля в течение четырех дней себя полностью оправдал, - рассказал временно исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин. – Наш фестиваль посетило более 220 тысяч человек, что больше, чем во все предыдущие годы. Поэтому мы решили эту традицию продолжить.

Каждый из четырех дней будет посвящен определенной теме. 30 августа будет работать жюри, которое оценит лучшие сады; 31 августа пройдет концертная программа с участием звезд и медийных лиц; 1 сентября – церемония награждения победителей фестиваля и фестиваль для школьников «Планета цветов». Заключительный день фестиваля пройдет под девизом «Сады России» и будет посвящен странам СНГ.

В рамках «Города - Сада» пройдут бесплатные мастер-классы, творческие встречи и интерактивные мероприятия. Посетители выставки смогут увидеть ландшафтные сады и арт-объекты в японском стиле, поучаствовать в мастер-классе от основателя и первого президента филиала института ИКЭНОБО в России. Порадует гостей фестиваля и полюбившаяся зона «сено-солома», которая в этом году станет одним из символов Года добровольца. На ее территории вырастет огромный муравейник как символ труда и упорства.

- В прошлом году мы впервые ввели номинацию «Бизнес-инициатива» для привлечения к фестивалю представителей бизнеса. В ней приняли участие 23 компании, этот опыт был успешным и мы намерены его продолжить и развить и в этом году, - отметил Алексей Федорович. – О своем желании принять участие в восьмом фестивале уже заявили 28 компаний.

Многие из родившихся в рамках фестиваля арт-объектов, продолжают жить на улицах Воронежа. Например, несколько лет назад парку «Алые паруса» в наследство достались артобъекты с фестиваля, в прошлом году палиативному центра детской областной больницы был передан сад «Дети космонавтов». В этом году также несколько объектов фестиваля перейдут на территории вузов.

- Будет сад, посвященный столетию ВГУ, в исполнении воронежских ландшафтных дизайнеров, который потом разместят на территории ВУЗа - приоткрыл тайну Карякин.

Но бесценнее всего опыт, который остается после завершения фестиваля в Воронеже новыми идеями и контактами с иностранными коллегами.

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В этом году на фестивале буде впервые представлена работа французского художника Гийома Легро (Guilliame Legros) (псевдоним Saype artist), который создаст необычную биокартину на холме в районе Комсомольской горки. Масло из льна, вода, мука и природные пигменты заменят химические краски французскому художнику. Вместо кистей Saype использовал огромный распылитель, вместо холста — луга и поляны с травой. Сюжет картины станет сюрпризом для гостей фестиваля. Также впервые в Воронеже вниманию жителей и гостей предстанет работа английского граффити — райдера Vibes artist (Импей Хилтон) по спрей-арту. Также впервые в Воронеже вниманию жителей и гостей предстанут работы английского граффити — райдера Vibes artist (Импей Хилтон) по спрей-арту и граффитистов из Санкт-Петербурга: Майза (Сергей Гапонов), Y.Kabynski (Егор Герасимов), TRUNSKEE (Александр Трунилов) и ZAK MINI MONSTER (Захар Евсеев).

Автор Елена ФЕДЯШЕВА.