Александр Гусев: «Воронеж должен стать центром макрорегиона»

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-21T12:53:21+03:00

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В нем приняли участие помимо врио губернатора помощник Президента РФ Игорь Левитин, чиновники министерства транспорта РФ, минэкономразвития и другие. Они обсудили, как на примере Воронежа можно реализовать наказ президента о создании в стране агломераций, которые будут связывать между собой территории. Иными словами, неких пунктов, имеющих транспортную доступность и развитую инфраструктуру - железнодорожную, автомобильную, воздушную.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТОЛИЦЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

С докладом о развитии многофункционального транспортного комплекса Воронежской области выступил врио заместителя председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов.

По его словам, в регионе есть все необходимое для создания центра транспортно-логистического обеспечения макрорегионального уровня. Это международный аэропорт, высокоскоростная магистраль, судоходная река, туристические маршруты, в том числе по малым городам.

Международный аэропорт «Воронеж» является лидером в Центрально-Черноземном регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок. Количество пассажиров - 802 тыс. человек в год и 25 направлений, что почти в

2 раза превышает аналогичные показатели ближайших регионов. За 5 лет прирост по грузоперевозкам вырос в 6 раз, по пассажироперевозкам - в 2,5 раза.

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ГОРОД СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ К АГЛОМЕРАЦИИ

Кроме того, на совещании обсудили проект строительства нового аэровокзального комплекса и необходимых инфраструктурных объектов на прилегающей к воронежскому аэропорту территории, а также проект развития высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Адлер.

Позже в беседе со СМИ Игорь Левитин пояснил журналистам ключевые моменты совещания, а также довольно подробно описал перспективы аэропорта.

- В указе президента от 7 мая этого года есть новая постановка задачи - это связанность территорий и пространственное развитие. Мы впервые управлением госсовета проводим такое совещание с участием федеральных органов исполнительной власти в Воронеже. Город для этого подходит - здесь центр логистики. Мы хотели послушать, какие предварительно есть проработки у правительства и как определить центры агломераций. Это промышленность, энергетика, транспорт, возможность транзита, развитие туризма. Воронеж для этого подходит, и мы рассматривали, как такую агломерацию развивать, для того чтобы связать территории не только внутри субъекта, но сделать его доступным для транзита, - пояснил Игорь Левитин.

Также, по словам Игоря Левитина, на совещании его участники обсудили ход работ по строительству дороги Лосево - Павловск:

- По докладу мы поняли, что никаких задержек нет, работа идет по плану. Также по просьбе Воронежской области мы рассмотрели вариант строительства двух дорог - в обход Боброва и Борисоглебска. Росавтодор доложил, что средства выделены, но теперь сам регион должен определить сроки строительства дороги.

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АМБИЦИИ АЭРОПОРТА И СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОВОКЗАЛА

Отдельно Игорь Левитин рассказал о планах аэропорта:

- Мы в последние годы вместе с бывшим губернатором региона Алексеем Гордеевым много сделали для реконструкции аэродромной территории воронежского аэропорта - это и взлетно-посадочная полоса, и перроны. Но сегодня владелец аэропорта, на мой взгляд, выходит с очень амбициозным предложением - сделать в Воронеже не только пассажирский транзитный узел, но и грузовой.

Для приема широкофюзеляжных грузовых самолетов Boeing 747, грузового Ил-86 необходимо удлинять взлетно-посадочную полосу на 400 метров и расширять ее на 5 метров.

- В федеральном бюджете есть 840 миллионов рублей, а нужно еще к этому 1,2 миллиарда. Мы сегодня договорились, что аэропорт берет на себя строительство нового терминала и вынос сюда по решению губернатора автовокзала. То есть в районе аэропорта появится транспортный хаб. Мы разделяем эту позицию, потому что понимаем, что человек должен из самолета пересесть на автобус. А если Воронеж себя видит транзитным аэропортом, значит, сюда будут прилетать пассажиры из соседних регионов, им не надо будет ехать в город. На мой взгляд, это амбициозный проект. Минтранс, представители которого присутствовали на совещании, поддерживает те средства, которые запросил субъект Российской Федерации вместе с аэропортом. Поэтому будем вместе с губернатором, вместе с министерством транспорта думать о том, каким образом это развивать. Я хочу сказать, что Воронежская область и получала, и в настоящее время получает от федерального центра средства на развитие транспортной инфраструктуры, и я думаю, что эта традиция будет продолжена и Воронежская область будет развиваться в том же темпе, что и было до этого, - заявил помощник президента.

Также он отметил необходимость развития санитарной авиации. Для этого нужны не только вертолеты, но и площадки для их посадки:

- Я благодарен губернатору Воронежской области, который разделяет все те подходы, которые есть на федеральном уровне. Мы договорились, каким образом эти вопросы будем решать. На примере Воронежской области мы для себя смотрели те подходы, которые будут реализованы до 2024 года, - подчеркнул Игорь Левитин.

«ВИДИМ СЕБЯ КАК ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ»

Глава региона Александр Гусев, в свою очередь, отметил лидерские позиции Воронежской области по отношению к соседям.

- Воронеж по большому счету уже становится таким макрорегиональным центром, и я думаю, что в стратегии пространственного развития, которую сейчас Минэкономразвития разрабатывает, наш город должен стать центром макрорегиона как минимум Центрально-Черноземного. Для этого есть все предпосылки - и транспортные, и экономические, и сам масштаб региона - самого крупного после Москвы и Московской области. Поэтому у нас нет сомнений в том, что это произойдет, и мы уже сейчас отрабатываем все свои документы стратегического планирования под тот важный документ - стратегию пространственного развития, который формируется для всей территории страны. Безусловно, мы себя видим в качестве одного из лидеров, который будет подтягивать всю экономическую ситуацию, - заявил врио губернатора.

Он также рассказал о работе по созданию легкорельсового транспорта в Воронеже. Глава региона отметил, что взаимопонимание с японской стороной налажено, в настоящее время ведутся расчеты будущего финансирования проекта - в каких долях затраты распределят между собой российский бюджет и иностранный инвестор:

- Мы продолжаем работать. Следующая задача - получить поддержку Минтранса РФ, такой шаг мы сделали. Предварительная оценка перспективности проекта - положительная. Мячик на нашей стороне, нужно все обосновать.

Стоимость проекта составит 45 млрд. рублей, при этом инвестор окупит 38 млрд. рублей за десять лет.

- Есть уверенность, что инвестор зайдет на привлекательный проект, - подытожил глава региона.