Ван Гога и Дэдпула - к ногтю: художница из Воронежа превращает маникюр в искусство

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-21T13:25:44+03:00

Мастерица переносит известные картины и постеры с супергероями на пальцы своих клиенток

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В ее работах оживают полотна импрессионистов. Например, "Звездная ночь" Ван Гога. Умение скопировать картину известного художника само по себе требует мастерства, а если делать это приходится тончайшей кисточкой толщиной в какую-нибудь одну пятую миллиметра, то результат вызывает восхищение.

Холстом для 27-летней иллюстраторши из Воронежа стали... ногти клиенток. Ведь другая ее профессия – мастер маникюра. Юля не только копирует известные картины, но и рисует на ногтях героев комиксов, фэнтези и компьютерных «игрушек». Хотите, чтобы с ногтей на вас смотрел Дэдпул? Почему бы и нет. Чтобы Халк разрывал на себе одежду мощными мускулами? Тоже возможно. Мастерица рассказала и показала «Комсомолке», как работает над необычными заказами.

Работа, на которую мастерицу вдохновила знаменитая пастель импрессиониста Эдгара Дега

Первый год тряслись руки – потом прошо

Получив образование архитектора, Юля принялась тренировать навыки рисования: такая творческая работа привлекала ее больше, чем скучные чертежи. Поэтому на жизнь она зарабатывает как фрилансер, придумывая и изображая персонажей для видеоигр, создавая декорации для них же, оформляя детские книги для издательств.

Кадр из фильма "Чужой"

Кроме того, девушка работает с пластическим гримом, перевоплощая клиентов в кого угодно для фотосессий и косплей-фестивалей. И, конечно, делая необычный дизайн ногтей. После выполнения всей обычной рутины - придания формы и идеального покрытия цветом - начинается самое интересное. Вот как она рассказывает о процессе создания шедевра в миниатюре:

- Сначала я делаю цветовое пятно таким тоном, чтобы он был средним между самым темным и самым светлым из необходимых мне, а затем для придания объема и формы высветляю или затемняю нужные участки. Таким образом наслаивается рисунок и набирается глубина. Чтобы, например, изобразить глаз персонажа, я обозначаю темным пятном зону глазной впадины, прорисовываю серовато-белым тоном сам глаз и придаю ему объем за счет высветления центральной части. Далее рисуем веки поверх белесого глаза, отмечаем светотени на веках и за ними. Добавляем зрачок, ставим световые акценты на самых светлых участках плюс прорабатываем блики на глянцевой поверхности глаза. В работе используются кисти с минимальным диаметром. Легким касанием аккуратными короткими мазками можно нарисовать очень сложные работы. Первый год, что я пыталась научиться этому, у меня ужасно тряслись руки, потом это прошло.

Несуществующий персонаж, выдуманный самой художницей. В таком образе она увидела актрису Меган Фокс.

Мини-шедевр за полчаса

Удивительно, но на создание одного мини-портрета уходит всего 30 - 40 минут.

- И это если требуется фотографическое сходство. В противном случае быстрее, - говорит художница.

Супергерой Дэдпул из одноименного комедийного фантастического боевика.

Часто ее клиенты - это представители творческих профессий, художники или дизайнеры. Кроме того, по понятным причинам спросом услуга пользуется у фанатов комиксов, геймеров и тех, кто увлекается косплеем.

- Бывает, человеку, чтобы максимально быть похожим не его персонажа, нужен необычный маникюр - звериные когти для образа оборотня или длинные, страшные ногти для образа колдуньи, - поясняет Юлия.

Конечно, подобные изыски нужны не всем, это скорее специфические клиентские требования. Но что ни говори, такая, казалось бы, мелочь, как маникюр – совсем не мелочь, ведь он способен сильно повлиять на ваше самоощущение.

Дэдпул, которого ни за что не отличишь от него же на постере!