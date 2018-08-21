2018-08-21T13:25:44+03:00
Общество

Ван Гога и Дэдпула - к ногтю: художница из Воронежа превращает маникюр в искусство

Мастерица переносит известные картины и постеры с супергероями на пальцы своих клиенток
Юлия ТЕРНОВА
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Картину, которую девушка постаралась максимально похоже изобразить на ногтях клиентки, Ван Гог написал, глядя на ночное небо из окна психиатрической больницыКартину, которую девушка постаралась максимально похоже изобразить на ногтях клиентки, Ван Гог написал, глядя на ночное небо из окна психиатрической больницы
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В ее работах оживают полотна импрессионистов. Например, "Звездная ночь" Ван Гога. Умение скопировать картину известного художника само по себе требует мастерства, а если делать это приходится тончайшей кисточкой толщиной в какую-нибудь одну пятую миллиметра, то результат вызывает восхищение.

Холстом для 27-летней иллюстраторши из Воронежа стали... ногти клиенток. Ведь другая ее профессия – мастер маникюра. Юля не только копирует известные картины, но и рисует на ногтях героев комиксов, фэнтези и компьютерных «игрушек». Хотите, чтобы с ногтей на вас смотрел Дэдпул? Почему бы и нет. Чтобы Халк разрывал на себе одежду мощными мускулами? Тоже возможно. Мастерица рассказала и показала «Комсомолке», как работает над необычными заказами.

Работа, на которую мастерицу вдохновила знаменитая пастель импрессиониста Эдгара Дега

Работа, на которую мастерицу вдохновила знаменитая пастель импрессиониста Эдгара Дега

Первый год тряслись руки – потом прошо

Получив образование архитектора, Юля принялась тренировать навыки рисования: такая творческая работа привлекала ее больше, чем скучные чертежи. Поэтому на жизнь она зарабатывает как фрилансер, придумывая и изображая персонажей для видеоигр, создавая декорации для них же, оформляя детские книги для издательств.

Кадр из фильма "Чужой"

Кадр из фильма "Чужой"

Кроме того, девушка работает с пластическим гримом, перевоплощая клиентов в кого угодно для фотосессий и косплей-фестивалей. И, конечно, делая необычный дизайн ногтей. После выполнения всей обычной рутины - придания формы и идеального покрытия цветом - начинается самое интересное. Вот как она рассказывает о процессе создания шедевра в миниатюре:

- Сначала я делаю цветовое пятно таким тоном, чтобы он был средним между самым темным и самым светлым из необходимых мне, а затем для придания объема и формы высветляю или затемняю нужные участки. Таким образом наслаивается рисунок и набирается глубина. Чтобы, например, изобразить глаз персонажа, я обозначаю темным пятном зону глазной впадины, прорисовываю серовато-белым тоном сам глаз и придаю ему объем за счет высветления центральной части. Далее рисуем веки поверх белесого глаза, отмечаем светотени на веках и за ними. Добавляем зрачок, ставим световые акценты на самых светлых участках плюс прорабатываем блики на глянцевой поверхности глаза. В работе используются кисти с минимальным диаметром. Легким касанием аккуратными короткими мазками можно нарисовать очень сложные работы. Первый год, что я пыталась научиться этому, у меня ужасно тряслись руки, потом это прошло.

Несуществующий персонаж, выдуманный самой художницей. В таком образе она увидела актрису Меган Фокс.

Несуществующий персонаж, выдуманный самой художницей. В таком образе она увидела актрису Меган Фокс.

Мини-шедевр за полчаса

Удивительно, но на создание одного мини-портрета уходит всего 30 - 40 минут.

- И это если требуется фотографическое сходство. В противном случае быстрее, - говорит художница.

Супергерой Дэдпул из одноименного комедийного фантастического боевика.

Супергерой Дэдпул из одноименного комедийного фантастического боевика.

Часто ее клиенты - это представители творческих профессий, художники или дизайнеры. Кроме того, по понятным причинам спросом услуга пользуется у фанатов комиксов, геймеров и тех, кто увлекается косплеем.

- Бывает, человеку, чтобы максимально быть похожим не его персонажа, нужен необычный маникюр - звериные когти для образа оборотня или длинные, страшные ногти для образа колдуньи, - поясняет Юлия.

Конечно, подобные изыски нужны не всем, это скорее специфические клиентские требования. Но что ни говори, такая, казалось бы, мелочь, как маникюр – совсем не мелочь, ведь он способен сильно повлиять на ваше самоощущение.

Дэдпул, которого ни за что не отличишь от него же на постере!

Дэдпул, которого ни за что не отличишь от него же на постере!

Импровизация, в которой Юлия подражает любимому художнику Луису Ройо

Импровизация, в которой Юлия подражает любимому художнику Луису Ройо

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