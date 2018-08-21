Областная власть выкупит Бутурлиновский ЛВЗ

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-21T12:45:40+03:00

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Кроме того, в Бутурлиновке врио губернатора провел совещание по социально-экономическому развитию района.

КРЕПКО В СЕРЕДИНЕ

Ситуацию в муниципалитете описал его глава Юрий Матузов. По его словам, Бутурлиновский район имеет достаточно высокий потенциал развития. За последние годы в райцентре построили школу (едва ли не самую большую в регионе - почти на 800 учащихся), современную поликлинику, спортивные комплексы и многое другое.

Районные власти, как отчитался Юрий Матузов, стараются поддерживать крупные местные предприятия. Так, на мясокомбинат пришли новые инвесторы. Они обновили холодильное и технологическое оборудование, увеличили ассортимент продукции, сохранили 120 рабочих мест. В итоге объем выпускаемой продукции на мясокомбинате по сравнению с прошлым годом вырос в два раза, а выручка достигла 500 млн. рублей (рост в пять раз). Также расширила ассортимент Нижнекисляйская молочная компания, которая уже более 65 лет выпускает сгущенное молоко.

Но основная специализация района - сельскохозяйственная. Бутурлиновцы эффективно занимаются растениеводством. Кроме того, в этом году на полную мощность выходит селекционно-генетический центр ГК «Агроэко», который производит 5,5 тысячи тонн свинины в год. Общий объем инвестиций составил более 2 млрд. рублей. Также на текущий год в районе запланировано строительство молочного комплекса компании «ЭкоНиваАгро».

Затем врио руководителя департамента экономического развития области Анатолий Букреев дал свою оценку району. В целом положительную:

- Район 9-й по численности в области. В рейтинге муниципальных образований он поднялся на 24 позиции и занял восьмое место по итогам 2017 года (в 2011-м было 32-е место, фактически последнее). В развитие социальной сферы района в последние годы вложено более 2,5 млрд. рублей, построено 14 объектов сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Удовлетворенность местного населения деятельностью органов власти увеличилась с 64% в 2013-м до 71,5% в 2017 году. При этом безработица в районе составляет 1,2% (по области 0,8%), а количество предложений на рынке труда в 2 раза превышает спрос.

Выслушав доклады, Александр Гусев отметил, что району необходимо наращивать уровень собственных доходов, создавать рабочие места, увеличивать рост промышленного производства, «подтягивать» животноводство:

- По оценке жителей, по качеству жизни район находится на восьмом месте в рейтинге, но по экономическим показателям многие районы его пока опережают. Это объективно, потому что он стартовал с достаточно низких условий. За последние семь лет много сделано, но с точки зрения экономического развития есть еще и перспективы, и возможности, которые мы не использовали. С точки зрения сельского хозяйства в растениеводстве достаточно хорошая ситуация - по площадям посевным, по севообороту все здесь хорошо устроено. Конечно, нужно подтягивать животноводство. Несмотря на то, что по свиноводству здесь хорошие успехи, молочное животноводство отстает. Сложнее с промышленностью. Здесь, конечно, нужно достаточно серьезные усилия прилагать.

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ПУНКТЫ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАЩИТЯТ ДОРОГИ ОТ БОЛЬШЕГРУЗОВ

На совещании главу области попросили построить объездную дорогу. По словам местных жителей, из-за проезда большегрузных автомобилей по улицам Бутурлиновки ухудшается качество дорог и возрастают затраты на ямочный ремонт.

- Эта проблема видна невооруженным глазом. Безусловно, без поддержки федеральных структур, только за счет наших средств мы не сумеем это реализовать. Что можно сделать? Конечно, мы должны защищать дороги от большегрузного транспорта. У нас есть программа по установке постов весового контроля, которая заставит большегрузы уходить на М-4 «Дон». Вот это мы можем сделать, я такую команду дам. Сегодня мы хотим разместить на территории региона пять постов весового контроля, но можем и увеличить их число, - сказал Александр Гусев.

На расширенном совещании также поднимались вопросы строительства Дома культуры, стационара больницы и продолжения реализации проекта «Чистая вода».

В рамках поездки в Бутурлиновский район Александр Гусев посетил общественную приемную губернатора Воронежской области и провел личную встречу с главой администрации Юрием Матузовым. Речь шла о конкретных решениях для поддержания экономики и социальной сферы района.

«В ГАРАЖАХ БОЛЬШЕ РАЗЛИВАЮТ, ЧЕМ НА ЗАВОДЕ»

В завершение Александр Гусев побывал на Бутурлиновском ЛВЗ. Предприятие так и не вышло из многолетнего кризиса. Сейчас его имущество находится под арестом из-за накопленных ранее долгов, но тем не менее линии работают - продукция выпускается. Не способствует выходу из тяжелой ситуации и частая смена руководства на ЛВЗ, банкротство (предприятие по сути реанимировало правительство области в 2012 году после

2,5 лет банкротства), проблемы со сбытом ликеро-водочных изделий. К слову, на сегодняшний день Бутурлиновский ЛВЗ - единственный в регионе завод с такой «спецификой».

- К сожалению, предприятие находится в глубоком кризисе на сегодняшний день. И последний год оптимизма нам не добавил, - констатировал Александр Гусев. - Ситуация может кардинально измениться, и мы станем 100-процентными собственниками предприятия после снятия ареста с имущества, наложенного следственными органами. Предварительная договоренность о выкупе есть. В результате, я думаю, нам будет гораздо легче договариваться с федеральными структурами, которые занимаются регулированием алкогольного рынка, о том, чтобы увеличить объемы производства. Здесь вся беда заложена в этих объемах и неэффективном руководстве.

По мнению врио губернатора, генеральный директор ЛВЗ должен быть «способен потащить за собой предприятие», но пока этого не видно. Также Александр Гусев был обеспокоен объемами производства и реализации продукции завода.

- У меня все это вызывает объективное негодование. В моей информации написано, что было произведено продукции на 38 миллионов рублей за первое полугодие, но это мизер. Извините за выражение, в гаражах больше разливают водки, чем делают на таком большом заводе. Директор доложил, что на 100 миллионов, но, скорее всего, это цифра продаж, потому что с прошлого года остатки еще были. Гордиться точно нечем. Но мне так и не ответили на вопрос, каковы затраты и какой баланс получился, - заявил Александр Гусев.

Глава региона сообщил, что судьбу Бутурлиновского ЛВЗ областная власть намерена решить до конца 2018 года.