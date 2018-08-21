Вадим Кстенин: «Уже в ближайшее время воронежцы и гости города смогут оценить красоту обновленного «Меркурия»

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-21T11:55:04+03:00

Более 10 тысяч воронежцев выбирали новое место для размещения макета корабля «Меркурий». Большая часть жителей, принявших участие в опросах на улицах города и в сети Интернет, проведенных по поручению Вадима Кстенина, выбрала сквер «Ильича»

Изменить размер текста: A A

– Я благодарен неравнодушным воронежцам, выразившим свое мнение по определению дальнейшего размещения «Меркурия». Уже в начале сентября баркалон появится на въезде в Левобережный район, корабль будет архитектурно подсвечен, – отметил Вадим Юрьевич.

Однако в ходе проведенных опросов немалое количество жителей предлагали, чтобы баркалон вернулся на прежнее место – на акваторию к Вогрэсовскому мосту. В связи с этим, глава Воронежа дал поручение спустя некоторое время повторно спросить у горожан – понравилось ли им место размещения «Меркурия»?

– Изучая все предложения горожан, мы увидели, что довольно много голосов было отдано за корабль на воде. Поэтому предлагаем, чтобы жители по прошествии времени оценили обновленный баркалон и его размещение в благоустроенном месте отдыха и сделали вывод – есть ли необходимость переноса его на акваторию. Ведь чтобы установить новую опору для макета в водохранилище, нужно провести долгосрочный процесс согласования с федеральными органами власти и найти значительные средства. Но уже сейчас жители и туристы должны увидеть обновленный «Меркурий» и получить возможность сфотографироваться с ним. Тем более в преддверии Дня города, – подытожил Вадим Кстенин.

.

Мэр Воронежа поручил руководителю управы Левобережного района в ближайшее время демонтировать старый въездной знак, а также подготовить фундамент и постамент для размещения макета корабля.

Юрий Бавыкин также сообщил, что после того, как работы по благоустройству зеленой зоны завершатся, там будут установлены интегрированные в систему «Безопасный город» камеры видеонаблюдения, которые, в том числе, будут следить за соблюдением порядка около баркалона «Меркурий».