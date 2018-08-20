Дети атомных городов приняли участие в летнем учебно-методическом лагере

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-20T17:57:10+03:00

В течение пяти дней смешанные команды из Удомли, Курчатова, Десногорска, Соснового бора, Балаково и Нововоронежа тренировались на базе нововоронежского многофункционального спортивного комплекса «Старт»

Изменить размер текста: A A

78 детей от 12 до 15 лет из шести городов присутствия атомных электростанций приняли участие во втором летнем учебно-методическом баскетбольном лагере, открытом в рамках проекта Концерна «Росэнергоатом» «Планета баскетбол. Оранжевый атом», прошедшем в Нововоронеже.

В течение пяти дней смешанные команды из Удомли, Курчатова, Десногорска, Соснового бора, Балаково и Нововоронежа тренировались на базе нововоронежского многофункционального спортивного комплекса «Старт». Кроме собственных тренеров, за занятиями начинающих баскетболистов наблюдали мастер спорта по баскетболу, кандидат педагогических наук Александр Фомин и заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и вице-чемпион мира, руководитель Департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов.

.

Основная цель учебного лагеря – помочь педагогам сформировать сбалансированную, эффективную, интересную программу тренировок, а детям не только усовершенствовать имеющиеся навыки, но и развить новые.

«Открытие баскетбольного лагеря – лишь небольшой фрагмент в совместной работе Концерна «Росэнергоатом», Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» и городов присутствия атомных станций. Мы хотим, чтобы наши дети стали сильными, ловкими, выносливыми, научились добиваться своего, бороться и идти до конца. Во всем этом помогает спорт. Мы благодарны Концерну «Росэнергоатом», Нововоронежской АЭС и городу Нововоронеж за плодотворное сотрудничество и прекрасную организацию баскетбольного лагеря», – отметил генеральный директор Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Сергей Фомин.

После завершения пятидневного тренировочного марафона, ребят ждало торжественное закрытие лагеря. Тренеры, организаторы и наблюдатели выбрали лучших игроков в каждой команде. Награды получили 26 юных баскетболистов.

.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС