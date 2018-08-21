Ветераны комсомола Богучарского района поддержали Александра Гусева

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-20T13:52:45+03:00

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В районном Доме культуры «Юбилейный» состоялась встреча члена Общественного штаба в поддержку кандидатуры Александра Гусева на выборах главы региона. доктора медицинских наук, главного внештатного неонатолога Воронежской области Людмилы Ипполитовой с ветеранами комсомольской организации Богучарского района.

Она отметила, что в Воронежской области идет подготовка к празднованию 100-летней годовщины ВЛКСМ, в которую включились тысячи воронежцев, прошедших замечательную жизненную школу в рядах этой молодежной организации. Создано и успешно действует региональное отделение Международного оргкомитета по подготовке к празднованию и проведению этой памятной даты.

Стоит отметить, что Людмила Ипполитова, уроженка Павловского района, за участие в общественной жизни награждалась путевкой в «Артек», была активным участником стройотрядовского движения студентов, руководила факультетским бюро ВЛКСМ в мединституте, и даже со своим будущим мужем познакомилась на комсомольской работе, сыграв затем комсомольскую свадьбу.

«Каждый из нас родом из детства, которое для нашего поколения было пионерским, а юность – комсомольской. И все, что было заложено в нас в те годы, мы несем в своих сердцах и сейчас», - сказала член Общественного штаба.

Об этом же говорили и участники встречи: они отметили, что сегодня вновь необходимо воспитание молодежи в лучших традициях патриотизма и заботы о людях, и здесь опыт комсомольцев – первопроходцев БАМа, строителей новых городов и гигантов отечественной индустрии – обязательно будет востребован.

В этом отношении опыт Богучарского района может считаться показательным. Ветераны комсомола активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, деятельности ТОСов и других общественных объединений, и вносят большой вклад в социально-экономическое развитие района.

В завершении встречи с членом Общественного штаба Людмилой Ипполитовой богучарские ветераны комсомола единогласно поддержали кандидатуру Александра Гусева на должность губернатора Воронежской области.

Дмитрий КАЛИНИН

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича.