Полпред президента в ЦФО: «Воронежская область - выдающаяся»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-17T11:38:45+03:00

Во время знакомства с нашим регионом новый полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отметил успехи в научной и других сферах

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В минувшую среду, 15 августа, вместе с врио губернатора Александром Гусевым он вручил гранты молодым воронежским ученым, прогулялся по городу, а также посетил «Концерн «Созвездие», детский технопарк «Кванториум», предприятие «Заречное» и дворец Ольденбургских.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Игорь Щеголев сменил на посту полпреда президента в ЦФО Алексея Гордеева 26 июня. И это его первый визит в Воронежскую область в новом статусе. Рабочая поездка получилась очень насыщенной. Началась она с личной встречи с главой региона Александром Гусевым, главной темой которой стало социально-экономическое развитие области.

Затем Александр Гусев и Игорь Щеголев вручили свидетельства на получение грантов молодым воронежским ученым, которые победили в президентском конкурсе в этом году. Кроме того, врио губернатора и полпред вручили президентские медали и грамоты волонтерам - участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в городе Сочи.

Игорь Щеголев поприветствовал победителей от лица президента:

- Воронежская область - выдающаяся: двадцать с лишним вузов, очень большой процент учащихся средних и высших учебных заведений. Гранты, которые были учреждены президентом, предоставляют возможность добиться лучших результатов. Я надеюсь, что эта инициатива встречает вашу поддержку и что, глядя на вас, еще больше людей захотят пойти по этому пути и претендовать на получение грантов. Но самое главное - это результаты, и я хотел бы вам пожелать, чтобы они не остались на бумаге, а были воплощены в конкретные разработки и нашли применение в повседневной жизни. Самое главное, чтобы ваш пример был заразителен для ваших коллег по учебе.

В свою очередь Александр Гусев отметил вклад победителей конкурса в развитие области:

- Это высокая оценка вашего труда. Большое вам спасибо, что вы занимаетесь этим нужным для региона делом, потому что мы должны стремиться стать инновационным регионом и не потеряться среди других регионов, которые сейчас быстро и активно развиваются. У нас для этого есть все предпосылки - замечательная молодежь, преподавательский, профессорский состав, который дает необходимые знания нашим молодым людям. Я уверен, что те задачи, которые перед нами ставятся, безусловно, будут решены.

Также он поблагодарил волонтеров за большую общественную работу:

- Хочу в вашем лице поблагодарить всех участников волонтерского движения на территории области за неравнодушие, за активную жизненную позицию, за то, что вы не жалеете личного времени на решение общественно-полезных задач. Это не просто активная гражданская позиция - это внутреннее состояние души, которое должно заражать своим задором всех, кто с вами находится. Очень надеюсь, что к 40 тысячам волонтеров, которые сейчас есть на территории области, прибавятся сотни тысяч таких людей, которые будут активно участвовать в жизни нашего региона.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

После торжественной церемонии Александр Гусев и Игорь Щеголев прогулялись по центру Воронежа. Они прошли по улице Карла Маркса мимо картин, выставленных на продажу, остановились у памятника Владимиру Высоцкому, выпили кофе в кафе неподалеку. Затем они зашли в дом-музей Ивана Никитина, где экскурсовод им рассказала о судьбе воронежского поэта.

Также Александр Гусев и Игорь Щеголев побывали в Благовещенском кафедральном соборе. Об истории храма им рассказал глава Воронежской митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ФАБРИКА КАДРОВ

Вторая часть поездки выдалась не менее насыщенной. Сначала полпред и врио губернатора посетили производственную площадку концерна «Созвездие» в Воронеже, на улице Антокольского. Предприятие производит исключительно для оборонной промышленности радиостанции, электронную «начинку» для машин и прочую технику. Фабрика радиоэлектронной аппаратуры начала работать в прошлом году и имеет замкнутый цикл производства - от монтажа печатных плат до сборки готовой продукции. Все, что выходит с конвейера, имеет гриф секретности.

Кроме того, сотрудники концерна участвуют в подготовке кадров. На базе детского технопарка «Кванториум» (расположен неподалеку от предприятия, на проспекте Труда) они проводят для школьников мастер-классы по радиоконструированию. К слову, детский технопарк на каникулы не уходил, в чем лично смогли убедиться глава региона и полпред.

Им продемонстрировали успехи юных инженеров - программистов, авиаконструкторов, биоинженеров. Преподаватели технопарка рассказали, что с помощью компьютерной программы ребята нарисовали в 3D-формате часть названия мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова - 2» - слово «котенок». Придумали, как беспилотные летательные аппараты могут искать (и спасать) беспомощных детенышей тюленей - бельков. И это далеко не весь список умений - в «Кванториуме» учат работать на фрезерных станках с числовым программным управлением, 3D-принтерах, исследовать электричество, конструировать здания и многое другое.

На специальной стене Игорь Щеголев оставил наставление юным гениям. Он пожелал ребятам «упорства, напора и прочной опоры в учебе и в жизни», а Александр Гусев написал: «Будущее в ваших руках!».

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БОГАТСТВО РАМОНИ

В завершение Игорь Щеголев и Александр Гусев побывали в Рамонском районе. В селе Нелжа они посетили откормочные площадки, на которых содержится «черное золото» - смоляные бычки абердин-ангусской породы. Их мясо (вырезка вдоль спины) пронизано жировыми прослойками, что придает ему так называемую «мраморность». Воронежский деликатес стоит недешево и ценится среди гурманов. В прошлом году производство мяса на убой составило 10,3 тыс. тонн (23% от областного показателя), в этом за 7 месяцев - 6,8 тыс. тонн (25%).

Затем в селе Ступино гости побывали на мясоперерабатывающем комбинате - предприятии, где происходит забой, обвалка и «упаковка» черных бычков.

И уже в Рамони Игорю Щеголеву показали Дворцовый комплекс Ольденбургских. Полпреду вместе с главой региона провели экскурсию по отреставрированному Свитскому корпусу (изначально в нем жила свита Евгении Максимилиановны Ольденбургской, в советское время в здании располагались квартиры, а сейчас - музей). Затем делегация посмотрела сам замок - его первый этаж со старинными каминами, выставку картин и подвальное помещение. В нем идут реставрационные работы. В цокольном этаже замка сохранилась печь, которая отапливала все здание.

Конечно, работ по реконструкции всего дворцового комплекса не счесть. Их курирует специально созданный в этом году Александром Гусевым попечительский совет. Сейчас помимо подвала рабочие восстанавливают парковую лестницу и «Дом с ризалитами». Также в этом году должны отремонтировать крышу самого замка, а в следующем приступят к реставрации его фасада.