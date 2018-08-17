В Анне обсудили развитие переработки и сельской кооперации

СЕГОДНЯ 09:20 2018-08-17T09:01:33+03:00

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Заместитель председателя регионального Общественного штаба, почетный гражданин Воронежской области Александр Соловьёв 14 августа побывал в Аннинском районе.

С момента создания Штаба в июле текущего года его участники – известные активисты и общественные деятели – проводят выезды в сельские районы, чтобы встретиться с их жителями. Каждый из таких визитов дает ценную информацию о положении дел на местах и служит вкладом в программу дальнейшего развития региона.

Организатором этой поездки и встреч с активом стал глава администрации Аннинского района Василий Авдеев. В ходе встреч с сотрудниками производственных коллективов Александр Соловьев обсудил перспективы развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Импульсом для этого должен стать рост производства комбинированных кормов широкого ассортимента, который наметился в Аннинском районе.

По мнению заместителя главы Общественного штаба, этот ресурс позволит впервые за многие годы перейти к реальному решению такой проблемы, как дефицит рабочих мест на селе. Кроме того, укрепление системы ЛПХ станет стимулом к развитию снабженческо-сбытовой кооперации, сервисных предприятий по обслуживанию сельских подворий, а также местной переработки. Сегодня эти отрасли сохранились лишь в некоторых районах области, в частности, в Аннинском.

Развитие сельских подворий и кооперации на качественно новой основе позволит расширить участие малого и среднего бизнеса в агропромышленном производстве, и откроет дорогу для производства экологически чистых продуктов питания, спрос на которые растет год от года.

Фермеры, предприниматели, работники социальной сферы Аннинского района живо интересовались у представителя Общественного штаба, как станет развиваться региональная экономика, чтобы обеспечить повышение качества жизни для селян. А их в Воронежской области – почти 60% от общего числа жителей.

«За последние годы наше сельское хозяйство, особенно растениеводство, добилось больших успехов, но – сами крестьяне нередко живут от кредита до кредита, потому что основной доход дает переработка, а она почти не развивалась.

Здесь нужны более сложные решения и долгосрочные программы, а главное – вовлеченность всех и каждого. Если мы дадим смысл жизни и заработки селянам – это будет то, что нужно Воронежской области», - подчеркнул Александр Соловьев, выступая перед представителями широкой общественности Аннинского района.

Автор Дмитрий Калинин.