Семья из Воронежа выиграла телевизор с помощью карты от Сбербанка

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-20T11:37:26+03:00

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- Когда услышала об акции, мы собирались в отпуск. Думаю: «Ну, рискну!» Честно не ожидала, что выиграю. Увидев радостное сообщение в телефоне, решила, что это какая-то шутка. А ведь правда! - делится эмоциями жительница Воронежа Лилия Свиридова - она стала победителем акции «Счастливая поездка», генеральным партнером которой выступил ПАО Сбербанк.

16 августа в торжественной обстановке семья Свиридовых пришла практически в полном составе, чтобы получить нежданный подарок - огромный телевизор! 12-летняя София и 5-летний Сережа не могли сдержать улыбок при виде столь большого экрана. Наверняка, они тут же представили, как будут смотреть любимые мультфильмы!

С терминалами стало намного удобнее

Многие воронежцы заметили, что в автобусах и троллейбусах МКП МТК «Воронежпассажиртранс» появились терминалы, которые мы привыкли видеть в кафе или супермаркетах. Да-да, платить за поездку в общественном транспорте теперь можно быстрее и комфортнее - с помощью пластиковой карты.

Современный способ оплаты проезда, реализованный ПАО Сбербанк в сотрудничестве с администрацией города, - это шаг навстречу к будущему. Согласитесь, легче поднести карту, телефон или «умные» часы к терминалу, чем искать по всем карманам звенящую мелочь. Думаю, Лилия Свиридова и вся ее семья точно будут согласны с этим утверждением.

- Вы одна из первых, кто зарегистрировался на сайте, выполнили все условия акции и активно пользовались безналичной оплатой в транспорте. По праву этот приз принадлежит вам. Надеюсь, все члены вашей семьи будут наслаждаться просмотром любимых передач, - обратилась к семье победителей Людмила Шишкина, представитель маркетингового агентства – организатора акции.

Как рассказала победительница, пользоваться картой она начала еще в троллейбусах - тогда банковские терминалы только-только появились в общественном транспорте нашего города. Теперь же и вовсе забыла: «Зачем нужно насчитывать 17 рублей?»

- Я не только сама оплачиваю проезд картой, но и также плачу за ребенка. Каждый день езжу на автобусах на работу. Прав у меня нет, поэтому общественным транспортом пользуюсь постоянно. С терминалами стало намного удобнее: подошел, карточку подставил и все. Не нужно держать мелочь в руке. Да и водитель не отвлекается, чтобы сдачу найти. Я за такие новшества, - рассказывает Лилия Свиридова.

Подарок ко Дню рождения

Жительница Воронежа призналась, что ей нравятся конкурсы и она часто принимает участие в различных акциях, но, к сожалению, выиграть что-либо не удавалось. А тут такое! Не иначе - судьба.

Интересно, что три года назад семья Свиридовых как раз переехала в новую квартиру - им тогда оформить ипотеку также помог Сбербанк. Не так давно займ удалось погасить, но в просторном жилище, как раз не хватало телевизора - теперь же он отправится в зал, радовать всех членов дружной семьи.

- Все как будто одно к одному: мы использовали материнский капитал и с помощью него погасили большую часть ипотеки. И теперь вот такой подарок, - не может нарадоваться жительница Воронежа. - Мы активно пользуемся картой Сбербанка: платим ей и в кинотеатре, и в кафе. Тем более, что в таких местах можно использовать бонусы «Спасибо». Да и в магазины наличные деньги уже практически не берем - все оплачиваем только картой.

19 августа младшему сыну Сереже исполнится шесть лет, так что телевизор стал еще и своеобразным подарком на День рождения. Он очень любит мультфильмы и, конечно же, мечтал, чтобы этот «кинотеатр» оказался именно в его комнате. Однако на семейном совете было решено, что подарком должны пользоваться все-таки все.

- От лица нашего банка хочу вас поблагодарить. Для нас это очень ценно. Нам очень приятно, что вы активно пользуетесь банковской картой и благодаря этому стали еще и обладателем такого подарка. Как видите, пластиковая карта приносит приятные сюрпризы, - отметил Сергей Полянский, заместитель Управляющего Головным отделением по Воронежской области ЦЧБ ПАО Сбербанк.

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