Выходные в Воронеже: музыка в Костенках, опера в Рамони, День археолога

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-17T01:24:28+03:00

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КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

На обновленной Советской площади проходят концерты под открытым небом. С августа по середину сентября запланировано 20 разножанровых выступлений, в которых примут участие профессиональные и многочисленные творческие коллективы художественной самодеятельности. В ближайшие три дня свои творческие программы в цикле «Культура воронежского края» представят лучшие самодеятельные коллективы из районов области, будут работать выставки декоративно-прикладного творчества.

17 августа с 17.00 до 20.00 свои таланты продемонстрируют Аннинский, Панинский, Острогожский и Эртильский районы.

18 августа с 12.00 до 15.00 воронежцы смогут познакомиться с культурой Бобровского, Бутурлиновского, Воробьевского и Павловского районов.

19 августа с 12.00 до 15.00 творческий марафон продолжат Новохоперский, Поворинский, Таловский и Терновский районы.

В августе в Воронеже продолжается и проект «Лето в Кольцовском сквере». 18 августа на летнем опен-эйре выступит легендарный ансамбль русской песни «Воронежские девчата», начало концерта в 17.00, вход свободный.

ИСТОРИЯ РИТМА

С 17 по 19 августа в Костенках пройдет III эко-туристический фестиваль «История ритма», посвященный всемирной истории музыки, танца и концептуального творчества. Трехдневный праздник приурочен к Дню археолога.

За 3 дня и 2 ночи гостям фестиваля предлагают на территории уникального археологического комплекса посмотреть на звездопад в небе и поделки на ярмарке народных мастеров, послушать музыку и насладиться искусством, самосовершенствоваться духовно и физически, овладеть необычными ремеслами.

В этом году на фестивале будет работать три сцены - две основные и одна дополнительная, о своем участии заявили более 60 музыкантов.

- Там где 500 веков назад древние в первый раз услышали ритм Земли в ударах бубна, а шаманы пустились в свой первый танец, мы снова соберемся вместе, чтобы вспомнить, кто мы и откуда. Сквозь века и обратно нас проведет единый ритм, который звучал в барабанах древних, и звучит сегодня в самых современных электронных битах. Пока есть музыка и творчество - есть жизнь, и этот ритм никогда не прекратится, - анонсируют праздник организаторы.

В программе форума примут участие музыканты от самых древних до самых современных жанров: Сергей Калугин (создатель легендарной группы "Оргия Праведников"), Tot Samy, Go2sky, Osman Gayatree, Bionic Buddha, Nosense, Da, Old, Ikarushka, Pirat, Antracete, Unosty, Shiru, Martov, Anchorpoint, Madwise, Oksygen, Omon Ra, King's Pro, Amphibean, Pirat, Тамара Зарицкая, Гуша Катушкин, N.B.O., Корабль-Призрак, Eugenie, Zah4r, Beat Force, каникулы Бонифация, H.M.M., Miw, Vineyard Fam, Bete Noire, Space Lotus, Amanna Dorcha, Ethnodoom, Swaramaya, Happy Shivaom, Green Tea, Soloist, Dj-Za, Siuhin, Dmitry Z , Polyakov, Baodub, Парящие Румынские Бобры, Dj Mike , Aventura Dance Show, Spiritus Vini, Lighting Drummers, The Whiskey, Masta, Okolobeat и другие.

Кроме музыки на фестивале будут выставки произведений первобытного и современного искусства, лекции археологов, творческие мастер-классы и ярмарка народных мастеров, фрик-шоу, танцы, файер-шоу, площадки для йоги и оздоровительных практик, детская площадка.

Селиться можно в палаточный кемпинг и хостел. Добираться на фестиваль - по острогожской трассе до поворота на Лыжную Базу (Костенки) и затем до места. Организаторы советуют брать с собой кроме туристического снаряжения запас еды и воды. Жечь костры без мангалов и специально оборудованных кострищ запрещено. Под запретом на фестивале алкоголь.

Фестиваль стартует 17 августа в 16.00 в СРК "Эволюция" (Костенки).

МУЗЕЙ В КИНО: «Ренуар – неизвестный художник»

18 августа в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из художественного цикла - о Пьере-Огюсте Ренуаре. Его знают и любят в первую очередь за его импрессионистские полотна с изображением Парижа. Эти картины входят в мировую сокровищницу живописи, однако сам художник быстро устал от этого стиля и сменил курс.

Фильм посвящен именно позднему творчеству живописца. В нем показывается удивительная коллекция работ Ренуара, собранная фондом Барнса в Филадельфии, рассказывается биография великого живописца, а также исследуется его роль в качестве связующего звена между старым и новым временем.

Начало в 15.00.

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ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

18 августа музей-заповедник «Костенки» отметит День археолога. В 10.00 воронежцев ждет программа "Живая археология" с экскурсией на раскоп.

В 11.00 в здании музея откроются сразу две выставки. Экспозицию «Виктор Попов. Музей. Костенки. Жизнь» посвятили 70-летию со дня рождения известного воронежского ученого-археолога, который возглавлял музей с 2001 по 2013 годы. На выставке «Альтернатива камню» представят уникальные предметы из кости, которые найдены на стоянках «Костенки-8», «Костенки-9» и «Костенки-11» в последние годы и ныне хранятся в фондах музея.

В 11.15 начнется лекция доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислава Дробышевского «Венец творения». Известный популяризатор антропологии расскажет о новых фактах и теориях происхождения человека. Кстати, в музее сейчас идет выставка «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени», над которой тоже работал Дробышевский.

А в 12.30 посетителей ждет песочное шоу «Венец творения».

РАМЕНЬЕ-ОПЕРА

18-19 августа у стен замка Ольденбургских пройдет первый оперный фестиваль под открытым небом «Раменье-опера». Воронежский театр оперы и балета представит два спектакля. 18 августа артисты сыграют оперу Джузеппе Верди «Трубадур». 19 августа прозвучит сценическая кантата Карла Орфа «Кармина Бурана».

Над сценическим исполнением опер работают музыкальный руководитель и дирижер фестиваля Юрий Анисичкин, художник-постановщик Валерий Кочиашвили, хормейстер Ольга Щербань, солисты оперы, хора и симфонического оркестра Воронежского ТОБ. Ведущие партии в «Трубадуре» исполняют Игорь Горностаев (Граф ди Луна), Дарья Филиппова (герцогиня Леонора), Софья Овчинникова (цыганка Азучена), Назарий Немченко (трубадур Манрико), Иван Чернышов (начальник графской стражи Феррандо), а в кантате «Кармина Бурана» - Игорь Горностаев (Человек), Оксана Шапошникова (Царица Фортуна), Алексей Ковалев (Аббат). Начало спектаклей в 18.00.

Кроме того, перед спектаклями воронежцы могут провести время в дворцовом парке, с 16.00 там можно посмотреть выставку «Город мастеров», дефиле в сценических костюмах, выставку «Дворец на холсте», порисовать и сфотографироваться.

Завершится фестиваль фейерверком 19 августа в 19.30.

На фестиваль «Раменье-опера» воронежцы смогут добраться на специальных автобусах. Они отправятся в Рамонь в 15.30 с памятника Славы и вернутся в город после мероприятий.

ТЕАТР В КИНО: «Отелло»

19 августа в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из лондонского театра "Глобус". Спектакль «Отелло», несмотря на ренессансные костюмы, абсолютно современен. Режиссер Уилсон Милам не стесняется показывать на сцене весь спектр эмоций шекспировских героев. Замешанный на страсти, ревности и власти треугольник Отелло-Яго-Дездемона оживает в постановке усилиями выдающихся актеров - такого яростного Отелло зрители еще не видели, как и настолько порочного Яго.

Интимность «Глобуса» и приближенность действия к партеру становятся важнейшей находкой постановки. Зрители «Отелло» словно приглашены внутрь спектакля - и оказываются прямыми свидетелями всех этапов развития преступного замысла героев.

Начало в 15.00.

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ВЫСТАВКА ИЗВЕСТНОГО ЖУРНАЛИСТА

В Доме журналистов открылась выставка «С миру по фотке». Это «персоналка» известного воронежского журналиста и писателя Виталия Жихарева.

Виталий Иванович в журналистике с 1970 года, в разное время возглавлял ведущие СМИ области. Является лауреатом премии Правительства РФ в области средств массовой информации, премии «Золотой гонг», включен в «Золотой фонд Воронежской области», награжден медалью «За труды во благо земли Воронежской». В творческой копилке мастера 13 историко-документальных книг.

Эта фотовыставка - четырнадцатая на счету Виталия Жихарева. Экспозицию приурочили к 70-летнему юбилею автора. Она состоит из четырех разделов: «Путешествия», «Портреты», «Двое» и «Природа».

Посмотреть экспозицию можно до 15 сентября, вход свободный.

ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКОВ ДНР И ЛНР

В музее имени Крамского открылись две новые выставки. Свои работы на суд воронежцев представили художники из соседних Донецка и Луганска.

Равиль Акмаев привез в столицу Черноземья из 86 произведений в технике живописи и графики. «Друг из Донецка» показывает внутренний мир художника, построенный на тонких жизненных наблюдениях и богатой творческой фантазии. Этот мир густонаселен как вымышленными персонажами, так и реальными историческими личностями: на полотнах короли и шуты, известные писатели, поэты, музыканты и артисты, государственные деятели и наши современники представлены через ироничную призму видения автора.

Выставка Сергея Кондрашова объединила сотню произведений автора, живопись и графику - портреты, пленительные пейзажи, а также работы, посвященные вооруженному конфликту на востоке Украины.

Выставки можно будет посмотреть до 2 сентября.

К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

В зале на Кирова, 8 открылась фотовыставка, посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны. Проект представляет около 400 фотографий, собранных Сергеем Соболевым с 2014 года. Часть снимков присылали ему воронежцы из личных архивов.

Выставка включает несколько разделов: «Воронежцы в Первой мировой войне», «Русский экспедиционный корпус во Франции 1916-1918гг.», «Авиация и Военно-морской флот во времена Первой мировой войны», «Защита крепости Осовец. Атака мертвецов» (показывающий подвиг 226-го Землянского полка, отразившего газовую атаку немцев), а также уникальная фотография «Кексгольмского Его Императорское Величество Австрийского полка», запечатлевшая тысячу солдат и офицеров.

Посмотреть уникальную фотохронику войны, закончившейся сто лет назад, можно бесплатно.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА

С 17 августа в Воронеже работает выставка «Политика принятия». Посмотреть современное искусство можно на новой площадке музея имени Крамского в Доме губернатора (пр.Революции, 22).

Суть выставки современных художников «Политика принятия» состоит из размышлений о социуме, о взаимодействии между теми, с кем мы общаемся в течение жизни, о тех основах, на которых они строятся, вариативности иерархии или горизонтали отношений.

В экспозицию вошли разноплановые произведения искусства (аудио- и видеоарт, графика) семи художников из Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга, подготовленные участниками специально для этой выставки.

Посетить ее можно до 9 сентября по четвергам с 17.00 до 19.00, воскресеньям с 12.00 до 14.00.