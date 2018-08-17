В Воронеже пройдет масштабный детский турнир по футболу

СЕГОДНЯ 09:02 2018-08-17T10:17:59+03:00

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Отыскать имя Максима Сафонова пока возможно только в протоколах отчетных матчей ДЮСШ ПФК «ЦСКА». Об этом 16-летнем парне еще не говорят спортивные комментаторы, его фамилию не кричат с трибун, однако воронежский мальчишка уже воплотил мечту многих сверстников. Игнашевич, Акинфеев, Дзагоев - звезды отечественного футбола когда-то тренировались там же, где сегодня играет Максим. И кто знает, какое будущее ждет талантливого парня?

- Максим, казалось, никогда не блистал, а потом «бух» и попер. Он начал всем вколачивать голы как взрослый игрок. Начал бить, бежать, пасы отдавать, - вспоминает Александр Пешков, вице-Президент ВООО Федерации по футболу «Черноземье».

Сотни мальчишек со всей Воронежской области сегодня горят футболом: им нужны свои турниры, свои «чемпионаты мира». Когда эти ребята бегут по газону, они не задумываются о том, сколько стоит стадион или экипировка. Им важно лишь одно – забить гол! Да, и думать о деньгах должны отнюдь не дети, это задача взрослых. Одним из тех взрослых, кто действительно задумался, как помочь детскому футболу в Воронеже стал Петр Вьюнов, Президент АО «ВПМ Капиталъ».

Спорту нужно подспорье

Когда Александр Пешков перечисляет все детские турниры по футболу, что проходят сегодня в Воронежской области, в тебе буквально просыпается мальчишка, который и сам бы не прочь пробежаться по стадиону и хорошенько приложиться по круглому мячу.

- Мы проводим очень много мероприятий, что в городе, что в области. Работаем, хотя и денег почти нет. Проводим соревнования для детей по пяти возрастам и для взрослых в Воронеже. Подобная структура осталась только у нас и в Москве, даже Питер не потянул, - рассказывает Александр Васильевич.

Финансовую поддержку воронежской Федерации футбола оказывает РФС. А еще, как говорит сам Александр Пешков, организации повезло, когда к ним пришел Президент АО «ВПМ Капиталъ».

- Петр Михайлович просто позвонил и предложил помочь Федерации. Я очень долго пытался выяснить, в чем же мотивация? Когда же он пришел и рассказал, что сам из Воронежа и хочет помогать развиваться детским спортивным школам и футбольным командам, я понял, что это чистое желание, - поделился мнением Александр Пешков. - Я показал положение наших дел: когда система устроена так, что люди должны получать десять тысяч рублей... О чем можно говорить?

Александр Пешков не хочет жаловаться, но ситуация до прихода спонсора была такова: дети записываются на секции, чтобы играть в футбол, а мест попросту нет. Или же нет денег, чтобы провести турнир. А как развиваться, если ты мало играешь с другими командами?

Не будем заострять внимание на суммах, скажем лишь, что с приходом Петра Вьюнова федерации удалось провести турнир области по мини-футболу среди вузов. В нем приняли участие 16 команд. Прошел и детский мини-футбольный турнир – раньше таких соревнований просто не было. Впереди – летнее первенство.

- Сейчас планируем с генеральным спонсором провести масштабные соревнования для детей. Пока определяемся по возрасту команд – хотим отобрать лучших. Соревнования пройдут осенью именно под эгидой генерального спонсора федерации. Это будет хороший турнир, - подчеркнул Александр Пешков

Вьюнов Петр Михайлович Президент АО «ВПМ Капиталъ»

Футбол развивает характер

Во многом Федерации футбола и в Воронеже, и в области работают за счет энтузиастов: тех, кто сам живет спортом и помогает развиваться другим. Благодаря таким энтузиастам, например, двое талантливых парней из Отрожки попали в португальские футбольные клубы, где и сегодня успешно играют. Если у воронежских детей будет больше турниров, тренировок, да и просто площадок, то у нас все больше будет появляться таких игроков, как тот же Максим Сафонов. Они будут вырастать в Романов Шишкиных или Юриев Чеботаревых.

- Когда Петр Михайлович начал приезжать на мини-футбол, на детские соревнования - мы стали вручать участникам по-настоящему ценные призы. Не просто грамоты, а большие кубки, медали и еще какие-то футбольную экипировку. Если сейчас и РФС увеличит финансирования, то мы сможем проводить новые масштабные турниры, - говорит Александр Васильевич.

За счет средств, которые пришли в Федерацию от президента АО «ВПМ Капиталъ», удалось провести уникальный семинар для детских футбольных тренеров. В наш регион на мастер-класс приезжал даже Игорь Семшов, прославленный игрок московского «Динамо» и сборной России.

Команда

- Мы собрали всех областных тренеров, со всех районов - около 100 человек. Из Москвы пригласили преподавателей. Занятия проходили в течение двух дней. Всем тренерам выдали свидетельства. Мы бы никогда такой семинар не провели, если бы не было такого подспорья, - говорит Александр Пешков.

Чтобы футбол развивался, ему нужны молодые специалисты: тренеры, судьи, помощники для организации турниров. Но согласитесь, даже любимое дело будет не в радость, если оно практически не приносит никакого дохода.

- Вы бы работали за 10 тысяч рублей? – задает риторический вопрос Александр Пешков. – А у нас просто не было больше денег на зарплаты. Они кончались к концу года. Хорошо, что эту ситуацию удалось пересмотреть. Тут и законы вышли, и МРОТ подняли, и, конечно, чувствуем поддержку генерального спонсора. Часть средств направили на зарплаты. Если бы у нас было побольше таких, как Петр Вьюнов, кто без всякой предвзятости готов помогать, это многое бы изменило.

Благодаря тому, что в Федерации футбола появились средства, удалось закупить много хорошего инвентаря: мячи, и манишки, атрибутика для награждения, кубки, медали – все это стоит денег. Но, извините, за тавтологию, это того стоит, когда ты видишь, как счастливы те мальчишки, которые потом участвуют в таком футбольном празднике.

- Я могу сказать, что массовый футбол необходим для физического развития. Опираясь на свой опыт, да и глядя на своих внуков, могу сказать, если ребенок занят футболом, он физически развит и дурные привычки его не касаются. И учатся дети на «отлично», - отмечает Александр Пешков. - Ему, быть может, и не дано стать профессиональным футболистом. Не всем это нужно. Однако родители видят, что системные тренировки, формируют характер и приучают к взрослой жизни.