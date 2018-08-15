Турбина энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 поставлена на валоповорот

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-15T16:58:02+03:00

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Данному событию предшествовал большой комплекс работ: соединение элементов турбины между собой и высокоточная центровка, закрытие цилиндров низкого и высокого давления. Специалисты подготовили к работе системы смазки, гидроподъема роторов турбоагрегата,валоповоротное устройство.

Цель установки турбины на валоповорот — проверка правильности сборки и центровки всех элементов турбины и положения её осей по отношению к валу турбогенератора.

Валоповорот — начало вращения турбины благодаря установленному на ней редуктору. В ходе данной операции проверяются и налаживаются системы гидроподъема, смазки, охлаждения и подогрева масла и т.д.

«Во время вращения турбины неполадок зафиксировано не было, что свидетельствует о высоком качестве сборки и тщательной стыковке всех её элементов», — отметил старший начальник смены АЭС Роман Гриднев.

Следующий шаг — завершение монтажа системы сепарации и промперегрева пара, которая участвует в пробном наборе вакуума в конденсаторы турбины. После этой технологической операции турбина энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 будет фактически готова к его физическому пуску.

Для справки:

* Быстроходные турбины мощностью 1200 МВт для АЭС ориентированы на энергоблоки нового поколения с повышенной надежностью и безопасностью. В настоящее время турбины мощностью 1200 МВт являются самыми мощными быстроходными паровыми турбинами в мире.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС