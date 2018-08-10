Факел разгорится

10 Авг. 09:00 2018-08-15T15:47:05+03:00

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В тот момент, когда в Москве до игры «Факела» с командой «Спартак-2» оставалась буквально пара часов, в Воронеже, можно сказать, решалась судьба всего воронежского футбола.

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СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ - ЗАВИСИТ ОТ ИГРЫ

На стадионе профсоюзов врио губернатора осмотрел помещения для размещения футбольных команд, а также само поле.

Как отметил представитель руководства стадиона, сегодня в Воронеже примерно 5-7 тыс. истинных болельщиков футбола. На что Александр Гусев возразил:

- Честно говоря, у нас несколько другие цифры. На последнем матче, несмотря на то, что играли с одним из лидеров - ярославским «Шинником», было 1,9 тысячи человек. Это и беспокоит, поскольку Воронеж всегда любил футбол. Жаль, что мы потеряли зрителя.

Между тем в лучшие времена во время игры «Факела» трибуны «Труда» заполняло порядка 15 тыс. болельщиков.

Сейчас на стадионе есть проблема с подогревом поля, необходимо провести химическую обработку газона. Александр Гусев отметил, что спонсоры готовы закрыть долги ФК «Факел». Клуб, в свою очередь, перечислит стадиону свои долги за аренду.

- Мы рассчитаемся по тем долгам, которые сложились за аренду стадиона у клуба. Но хотелось, чтобы первые поступления денег были бы направлены на инфраструктуру объекта, - подчеркнул Александр Гусев.

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Фото трибун стадиона

По его словам, судьба стадиона зависит от многих факторов, главный из которых - выход (или не выход) «Факела» в премьер-лигу.

- Условиям выступления в футбольной национальной лиге стадион пока соответствует, поле неплохое, - сказал глава региона. - Но трибуны и помещения требуют дополнительного внимания. Если мы поймем, кто с нами вместе будет поднимать команду и выводить в высшую лигу, то, конечно, потребуется новый стадион либо глубокая реконструкция существующего. У нас пока нет партнера, с которым мы могли бы идти по первому варианту. Должен быть состоятельный, уверенный в экономической устойчивости спонсор - какая-то крупная компания. Пока такого варианта нет, но будем искать. И тогда будем с профсоюзами договариваться, на каких условиях мы могли бы приводить сюда спонсора. Если мы на десятилетнюю перспективу ставим перед собой задачу играть в футбольной национальной лиге - будет косметический ремонт, появятся дополнительные удобства для зрителей. Важно, чтобы территория на стадионе и вокруг него принадлежала спорту.

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Фото с Чайкой

«ЧАЙКУ» ПОДЕЛЯТ МЕЖДУ ЮНЫМИ И ПРОФЕСсИИОНАЛЬНЫМИ ФУТБОЛИСТАМИ

Следующим объектом, который посетил Александр Гусев, стал недавно реконструированный стадион «Чайка». Специалисты от футбола в рамках подготовки к чемпионату миру поставили высокую оценку покрытию поля - газону (мы едва ли не вторые после сочинского «Фишта»). В период чемпионата мира на «Чайке» тренировалась сборная команда Марокко. Теперь, как и обещал Александр Гусев, стадион отдан в распоряжение юных футболистов из воронежских спортшкол.

- Мне кажется, будет правильным задействовать стадион «Чайка» в тренировочном процессе «Факела», совместив это с развитием детского футбола. Раз или два в неделю клуб может тренироваться на «Чайке» в присутствии ребят из спортивных школ. И детям будет интересно, они смогут с игроками пообщаться, и сами игроки будут на хорошем качественном поле тренироваться, - предложил глава региона.

Фото с игроками

«ТНС-ЭНЕРГО» ОСТАНЕТСЯ ТИТУЛЬНЫМ СПОНСОРОМ ФК

В завершение Александр Гусев посетил тренировочную и гостевую базу ФК «Факел», расположенную в Тенистом. Здесь находится гостиница с тренажерным залом, комната теоретической подготовки, медицинский кабинет, комната досуга, столовая, сауна, а также футбольное поле, состояние которого оставляет желать лучшего. В советские годы эта база была одной из лучших в стране. Сейчас комплекс нуждается в реконструкции.

- Конечно, мы видим, что база отстала от запросов самих игроков. Сейчас сложно говорить, когда и в каком объеме мы начнем ее реконструкцию. В этом году выполним те работы, которые не терпят отлагательства, а на будущий год сделаем проект, чтобы условия проживания для футболистов и обеспечение тренировочного процесса были более современными и качественными, - отметил Александр Гусев.

Также глава региона рассказал, что удалось решить одну из наиболее острых проблем - найти деньги для «Факела» на текущий сезон:

- Мы договорились, что «ТНС-Энерго» останется титульным спонсором. По крайней мере, компания будет поддерживать «Факел» еще сезон - обещают, помимо оплаты текущих нужд на содержание клуба, погасить долги, которые скопились. Это чуть более 100 миллионов рублей. На этой неделе первый транш будет выделен - 30 миллионов рублей.

Кроме того, врио губернатора сообщил, что руководство клуба перейдет к наблюдательному совету.

- Что изменится с точки зрения руководства клубом? Вы знаете, что президент клуба Евгений Севергин подал в отставку. Мы создадим наблюдательный совет, который будет как минимум раз в месяц собираться и обсуждать финансовые вопросы клуба, рассматривать сметы затрат, поскольку финансирование планируем осуществлять помесячное. Но вместе с тем, наблюдательный совет не будет вмешиваться в комплектование клуба, тренировочный процесс - во все, что связано напрямую с футболистами. Совет я готов возглавить. Пригласим туда председателя областной Думы Владимира Нетесова, главного федерального инспектора по Воронежской области Александра Солодова, пригласим несколько специалистов, которые разбираются в финансах и спорте. На следующей неделе, я думаю, мы уже утвердим состав этого совета. Это будет рабочий орган, - рассказал Александр Гусев журналистам в завершение поездки.