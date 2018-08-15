Сергей Петрин провел выездное совещание, в ходе которого проинспектировал ряд благоустроенных дворов

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-15T12:16:50+03:00

По поручению главы города Вадима Кстенина, исполняющий обязанности главы Сергей Петрин провёл очередное выездное совещание с представителями горадминистрации, а также управ районов

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Напомним, что такие объезды наиболее «проблемных» участков проводятся каждую среду.

На сей раз комиссия посетила ряд дворовых территорий, благоустроенных в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2022 годы».

Так, во дворе по адресу ул. Артамонова, 2а в одном месте оказался вспучен асфальт – вероятнее всего виной тому корень дерева, растущего неподалеку. Теперь подрядчику предстоит исправить этот недостаток. Здесь же демонтированные элементы площадок и старые бордюры установлены, чтобы воспрепятствовать въезду автомобилей, по просьбе жителей у границы детской площадки. Желание горожан понятно, но старые проржавевшие конструкции на фоне благоустроенного двора выглядят, мягко говоря, неуместно.

- Если нужно, установите в этом месте нормальное ограждение, поставьте такую задачу управляющей компании, - сделал замечание и.о. главы города Сергей Петрин

По ряду адресов, например, Артамонова, 2а, Туполева 3,3а,3б,3в у установленных подрядчиком скамеек оказались некачественные доски, которые будут заменены.

- Мы видим, что есть объекты, где сделано все качественно, а есть такие, где обнаружены недостатки, которые предстоит устранить. И важно контролировать качество и сроки, иначе процедура благоустройства может затянуться. Должны сказать свое слово и жители: им предстоит засыпать чернозем, посеять траву, посадить саженцы деревьев и кустарников, - констатировал Сергей Андреевич.

Напомним, что глава города Вадим Кстенин неоднократно подчеркивал, что - важно активное трудовое участие в благоустроительных работах жителей. Следует не просто привести в порядок старые дворы, но и привить гражданам чувство ответственности.

Помимо дворовых территорий участники совещания побывали в сквере Калашникова в Ленинском районе. Напомним, что реконструкция сквера ведется за счет спонсора. Здесь установлено детское и спортивное оборудование, а сейчас ведется укрепление подпорной стены.

По итогам выезда будет сформирован план работ по каждой дворовой территории с жесткими сроками устранения замечаний.